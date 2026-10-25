نتایج نهایی پذیرش در آزمون کاردانی به کارشناسی‌ سال ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی متمرکز پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی به همراه اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته نیمه‌متمرکز «فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی» آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ امروز سوم آبان ۱۴۰۵ در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.

داوطلبان آزمون کاردانی به کارشناسی‌ناپیوسته سال ۱۴۰۵ می توانند نتایج را از اینجا مشاهده کنند.

پذیرفته‌شدگان نهایی برای اطلاع از نحوه، تاریخ ثبت‌نام و مدارک لازم برای ثبت‌نام (علاوه بر مدارک مندرج در بند الف این اطلاعیه) ضرورت دارد از روز دوشنبه چهارم آبان ۱۴۰۵ به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش‌عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

پذیرفته‌شدگان دانشکده‌ها و آموزشکده‌های دانشگاه ملی مهارت، لازم است برای اطلاع از زمان، نحوه و شرایط ثبت‌نام به تارنمای سازمان مرکزی دانشگاه ملی مهارت به نشانی www.tvu.ac.ir یا به درگاه اطلاع‌رسانی دانشکده یا آموزشکده محل قبولی خود مراجعه کنند.

معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته نیمه‌متمرکز فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی، باید مطابق بند «ب» مندرج در این اطلاعیه برای انجام مصاحبه اقدام کنند.

الف) مدارک‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌نام

۱) اصل شناسنامه و یک برگ تصویر از تمام صفحات آن

۲) اصل کارت ملی و دو برگ تصویر پشت و روی آن

۳) عکس تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری به تعداد اعلام شده توسط دانشگاه / مؤسسه آموزش عالی محل قبولی

۴) مدرک‌ ‌وضعیت ‌نظام ‌وظیفه (برای برادران)

۵) اصل حکم مرخصی سالانه برای کارمندان دولت یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط سازمان متبوع

۶) اصل یا گواهی مدرک کاردانی برای پذیرفته‌شدگان نیم‌سال اول تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ و نیم‌سال دوم تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۵

۷) ارائه ‌اصل‌ گواهینامه انجام خدمات قانونی مقرر (طرح لایحه نیروی انسانی) یا گواهی معافیت از آن

۸) موافقتنامه رسمی‌ از محل‌ خدمت‌ مبنی‌ بر عدم‌ همزمانی‌ و تداخل‌ ادامه‌ تحصیل با ادامه‌ خدمت‌ طرح نیروی انسانی

۹) مجوز ادامه تحصیل یا تأییدیه تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، (فارغ‌التحصیلان مقطع کاردانی دانشگاه‌های علوم پزشکی که از مزایای صندوق بهره‌مند شده‌اند)

۱۰) تأییدیه تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، (فارغ‌التحصیلان‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ غیرپزشکی‌ که‌ از مزایای‌ صندوق‌ مذکور بهره‌مند شده‌اند)

۱۱) حکم کارگزینی و فرم موافقتنامه کتبی از اداره آموزش و پرورش محل خدمت برای شاغلان رسمی یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل آنان

۱۲) ثبت‌نام و ادامه تحصیل دارندگان مدرک معادل کاردانی که واجد شرایط بند «ز» قسمت شرایط اختصاصی در دفترچه راهنمای ثبت‌نام (توضیحات صفحه ۶ ) هستند، بلامانع است.

۱۳) ارائه فرم انصراف قطعی از تحصیل برای دانشجویان رشته‌های تحصیلی دوره‌های روزانه بدون آزمون و غیرروزانه آزمون سال ۱۴۰۴

۱۴) ارائه فرم انصراف قطعی از تحصیل برای دانشجویان رشته‌های تحصیلی دوره‌های روزانه با آزمون سال ۱۴۰۳ و قبل از آن

ب) معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت رشته نیمه‌متمرکز کارشناسی‌ ناپیوسته فوریت‌های پزشکی:

معرفی‌شدگان‌ کدرشته‌محل‌های ۱۱۴۳ تا ۱۱۹۵ و کدرشته محل ۴۴۹۰ مربوط به کدرشته امتحانی ۱۱۴ گروه آموزشی پزشکی، لازم است برای آگاهی از زمان و مکان برگزاری مصاحبه، به اطلاعیه‌ای که در روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در تارنمای سازمان سنجش درج خواهد شد، مراجعه کنند.

پ) یادآوری‌های مهم:

۱- پذیرفته‌شدگان هریک از رشته‌های تحصیلی این آزمون چنانچه در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ نیز قرار بگیرند، لازم است از دو رشته قبولی خود یکی را به دلخواه انتخاب و در آن رشته ثبت‌نام کنند. ثبت‌نام در یک رشته تحصیلی به منزله انصراف از رشته دیگر تلقی خواهد شد.

۲- پذیرفته‌شدگان‌ باید در تاریخ‌های ‌تعیین ‌شده ‌برای ثبت‌نام ‌به‌ دانشگاه / مؤسسه آموزش‌عالی‌ مربوطه مراجعه ‌کنند. عدم ‌ثبت‌نام ‌در تاریخ‌های ‌مقرر به ‌منزله ‌انصراف‌ از تحصیل در رشته قبولی تلقی لغو خواهد شد.

۳-پذیرفته‌شدگانی که اسامی آنان همزمان به عنوان پذیرفته‌شده نهایی در دو کدرشته‌محل (یکی از کدرشته‌محل‌های مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه فرهنگیان و یا یکی از کدرشته‌محل‌های وابسته به واحدها یا مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی) اعلام شده، لازم است منحصراً در یکی از کدرشته‌محل‌های قبولی ثبت‌نام کنند.

چنانچه این‌دسته از پذیرفته‌شدگان در هر دو کدرشته‌محل ثبت‌نام کرده و مشغول به تحصیل شوند، به‌عنوان متخلف شناخته شده و با آنان طبق ضوابط مربوط رفتار خواهد شد.

۴- پذیرفته‌شدگان‌ برای اطلاع از شرایط و ضوابط، نشانی و تلفن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته که هم‌اکنون در تارنمای این سازمان قابل دسترسی است، مراجعه کنند.

۵- برای متقاضیان واجد شرایط گزینش، کارنامه‌ای حاوی اطلاعات لازم، رتبه متقاضی و آخرین رتبه در هر یک از کد رشته‌محل‌های انتخابی و در سهمیه مربوط (برای قبولین منحصراً تا اولویت کدرشته قبولی متقاضی) تنظیم شده است. این کارنامه از طریق تارنمای سازمان سنجش همزمان با اعلام نتیجه در دسترس خواهد بود.

۶- با توجه به تأکیدات صورت گرفته به متقاضیان برای دقت و توجه لازم برای انجام انتخاب رشته، به اطلاع می‌رساند که هیچ درخواستی تحت عنوان اشتباه در انتخاب رشته در سازمان سنجش آموزش کشور قابل بررسی نیست. بنابراین از ارسال درخواست با این موضوع به سازمان سنجش خودداری شود.