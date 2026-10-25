سهم کمتر از یک درصدی ابزارآلات از مصرف ارز کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باقرپور رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران امروز در نشست خبری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران با تأکید بر ارتباط مستقیم توسعه تجارت با رشد صنعت کشور تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد ابزار و ماشین‌آلات مورد نیاز کشور، به دلیل ماهیت فناورانه این محصولات، وارداتی است. فعالان این صنف سال‌هاست با تحریم‌های داخلی و خارجی و مشکلات متعدد در مسیر تأمین کالا مقابله می‌کنند، اما هنگامی که این کالاها به نمایشگاه می‌رسند، با واردکنندگان و شرکت‌کنندگان خارجی به‌گونه‌ای برخورد می‌شود که هزینه‌های تحمیل‌شده با شرایط و خدمات مورد نیاز صنعت تناسب ندارد.

رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران با اشاره به ضرورت حمایت عملی از بخش خصوصی گفت: افزایش تاب‌آوری اقتصادی صرفاً با پرداخت تسهیلات بانکی محقق نمی‌شود؛ بلکه باید در تمام ارکان اقتصادی، شرایطی فراهم شود تا اصناف و بازرگانان بتوانند نیازهای اساسی کشور را تأمین کنند.

وی با اشاره به نقش فعالان حوزه ابزار در تأمین نیازهای صنعتی کشور اظهار کرد: یکی از نمونه‌های قابل افتخار، دستاوردهایی است که در جریان دو جنگ اخیر به آن‌ها تکیه شد. بخشی از این دستاوردها حاصل دانش بومی، مواد اولیه داخلی و ابزارآلاتی بود که فعالان این صنف، بدون ادعا، برای پشتیبانی از صنعت کشور فراهم کرده بودند.

مشکلات ثبت سفارش و تأمین ارز

باقرپور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره وضعیت واردات، ثبت سفارش و تخصیص ارز در سال جاری گفت: متأسفانه طی حدود یک سال اخیر، ثبت سفارش به شکل مطلوب انجام نشده است. این وضعیت حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های نادرست، از جمله مشکلات مربوط به بهینه‌سازی و سهمیه‌بندی، و سایر موانع موجود است.

وی افزود: پیشنهادهایی نیز برای رفع این مشکلات ارائه کرده‌ایم؛ از جمله اینکه ابزار و ماشین‌آلات مورد نیاز این حوزه الزاماً به ارز دولتی نیاز ندارند و می‌توان اجازه داد ثبت سفارش از محل صادرات یا سپرده ارزی انجام شود تا روند تأمین کالا تسهیل شود.

رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران همچنین با اشاره به افزایش چندبرابری هزینه‌های حمل‌ونقل، از وجود نگرانی‌هایی درباره تأمین کالا خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با اصلاح سیاست‌ها، این مشکلات کاهش یابد.

سهم محدود ابزار و ماشین‌آلات از مصرف ارز کشور

باقرپور در پاسخ به پرسش مهر درباره آمارهای مربوط به سابقه واردات این حوزه اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده درباره سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵، متوسط مصرف ارز این بخش حدود یک میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم در مقایسه با مجموع واردات کشور، سهم محدودی دارد. مصرف ارزی این حوزه حدود یک درصد یا کمتر از آن است.

وی تأکید کرد: با وجود سهم محدود این بخش از مصرف ارز، توجه کافی به اهمیت آن نشده است؛ در حالی که ابزار و ماشین‌آلات نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده در صنایع مختلف دارند.

او برای تشریح این موضوع به صنعت چوب اشاره کرد و گفت: واردات ماشین‌آلات این صنعت حدود ۴۰ میلیون دلار است؛ در مقابل، صادرات محصولات این بخش به حدود ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد. به این ترتیب، ارزش صادرات این صنعت چندین برابر هزینه واردات ماشین‌آلات آن است.

باقرپور افزود: در صنایع دیگری مانند نفت، گاز و پتروشیمی نیز ابزار و ماشین‌آلات از ارکان مهم تولید و فعالیت صنعتی به شمار می‌روند. بنابراین، تسهیل تأمین این تجهیزات می‌تواند در افزایش تولید، توسعه صادرات و ارتقای ارزش افزوده صنایع مؤثر باشد.

تولید داخلی و ضرورت تأمین ابزارهای به‌روز

رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران در پاسخ به پرسشی درباره میزان خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌آلات توضیح داد: خودکفایی واژه‌ای کلی است و باید آن را با توجه به نوع محصول و مزیت رقابتی هر بخش بررسی کرد.

وی ادامه داد: در حوزه ابزارهای مصرفی، برخی تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند با انتقال فناوری، توسعه دانش فنی و حتی طراحی و مهندسی محصولات، ظرفیت‌های تولیدی خود را ارتقا دهند. این پیشرفت‌ها در ابزارهای برقی، ابزارهای دستی و برخی ماشین‌آلات قابل مشاهده است.

باقرپور با تأکید بر اهمیت فناوری روز در این صنعت گفت: تولید ابزار به سطح فناوری و صرفه اقتصادی وابسته است. ابزارهای جدید می‌توانند بهره‌وری تولید را افزایش دهند و استفاده از تجهیزات قدیمی، در مقایسه با ماشین‌آلات به‌روز، هزینه‌های متفاوتی به صنعت تحمیل می‌کند.

وی افزود: مسئله اصلی در این حوزه، صرفاً خودکفایی به معنای تولید تمام محصولات در داخل کشور نیست؛ بلکه باید نیاز صنعتگران به ابزارهای مناسب، به‌روز و رقابت‌پذیر تأمین شود.

به گفته باقرپور، در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز این حوزه از طریق تولید داخل تأمین می‌شود و سهم واردات به حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد می‌رسد.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی

رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مرتبط با نمایشگاه‌ها و تجارت این حوزه خاطرنشان کرد: انتظار داریم تصمیم‌گیران، هنگام تعیین هزینه‌ها و مقررات، شرایط اقتصادی کشور و هدف سازمان توسعه تجارت برای حمایت از صنعت را در نظر بگیرند تا زمینه تعامل بیشتر دولت، اصناف و بازرگانان فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تصمیمات مناسب‌تر و فراهم شدن شرایط حمایتی، امکان تداوم حضور و فعالیت این صنف در نمایشگاه‌های سال‌های آینده فراهم شود و فعالان حوزه ابزار بتوانند نقش مؤثرتری در تأمین نیازهای صنعتی کشور ایفا کنند.

برگزاری نمایشگاه صنعت با حضور خارجی‌ها

همچنین در ادامه این نشست سحر علیپور، مدیر اجرایی نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران، با بیان اینکه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران از ۶ تا ۹ آبان‌ماه برگزار می‌شود، گفت: ۱۶۰ شرکت داخلی در نمایشگاه حضور دارند که ۳۰ شرکت از میان آنها دانش‌بنیان هستند. شرکت‌های چینی نیز به‌صورت مستقل و مشارکت‌کنندگان دیگر کشورها از جمله آلمان، ژاپن، تایوان و هنگ‌کنگ عمدتاً از طریق نمایندگی‌های خود در نمایشگاه حضور خواهند داشت.

مرتضی دیلان، معاون نمایشگاه‌های داخلی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، نیز در این نشست با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: نمایشگاه‌ها ویترین تجاری و اقتصادی کشور هستند و فرصتی برای معرفی محصولات، بازاریابی، توسعه ارتباطات تجاری و انعقاد قراردادهای جدید در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند.

وی بر اهمیت استمرار فعالیت‌های نمایشگاهی در شرایط اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: برگزاری این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های صنعتی ایران و تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور فراهم می‌کند.