به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفته تصویرگری و رونمایی از جزئیات «نشان آبان»، با حضور کمال طباطبایی دبیر نشان آبان و عاطفه ملکی‌جو دبیر هفته تصویرگری و از اعضای هیئت‌مدیره انجمن تصویرگران ایران، در ساختمان شماره ۲ خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

کمال طباطبایی در ابتدا با اشاره به اصلاح شیوه انتخاب برندگان نشان آبان، گفت: برخلاف فستیوال‌های رقابتی مرسوم، نشان آبان با رأی و تصمیم درون‌گروهیِ انجمن اهدا می‌شود؛ با این وجود، امسال تصمیم گرفتیم برای شفافیت بیشتر، اسامی داوران را به طور رسمی اعلام کنیم. بر این اساس، علیرضا گلدوزیان، مانلی منوچهری، عاطفه ملکی‌جو، ماهنی تذهیبی و خودم به عنوان هیئت داوران این دوره معرفی شدند.

وی با مرور تاریخچه این رویداد یادآور شد که این نشان از سال ۱۳۹۵ پایه‌گذاری شد و پانزدهم آبان نیز به عنوان روز ملی تصویرگری در تقویم برخی سررسیدها ثبت شده است.

طباطبایی درباره دسته‌بندی‌های این جایزه توضیح داد: نشان آبان در ۴ بخش «نام بزرگ»، «نام آشنا»، «نام نو» و «نام همگام» اهدا می‌شود. بخش نخست به چهره‌های جهانی و تأثیرگذار اختصاص دارد، بخش دوم برای هنرمندان فعال و شناخته‌شده است، بخش «نام نو» چهره‌های تازه‌نفس و نوآور را معرفی می‌کند و در نهایت، بخش «نام همگام» از همراهان وفادار انجمن و حتی افراد غیرعضو قدردانی خواهد کرد.

در ادامه، عاطفه ملکی‌جو دبیر هفته تصویرگری، ماهیت غیررقابتی نشان آبان را یادآور شد و گفت: مشخص‌بودن داوران در این ساختار هیچ چالشی ایجاد نمی‌کند. هفته تصویرگری هر سال در آبان برپا می‌شود و نمایشگاه بزرگ آثار اعضای انجمن نیز برگزار می‌شود. انجمن تصویرگران حدود ۶۰۰ عضو پیوسته و وابسته دارد که تمامی آنها برای حضور در این رویداد فراخوانده شده‌اند و امسال موضوع محوری آثار، عنوان «راه» تعیین شده است.

وی همچنین به برپایی نمایشگاه انفرادی برگزیدگان سال گذشته نشان آبان؛ شامل فریده شهبازی، بهمن دادخواه و نوشین صادقیان اشاره کرد و افزود: هر کدام از این هنرمندان بین ۱۰ تا ۲۰ اثر را به نمایش خواهند گذاشت. نمایشگاه دیگری با عنوان «روند» به دبیری محمدحسین توکلی، به حوزه‌های نوین نظیر تصویرسازی دیجیتال، تبلیغات، طراحی مسکات و بازی‌های رایانه‌ای اختصاص دارد.

بخش دیگری از این نشست به تشریح برنامه‌های آموزشی و کارگاهی اختصاص داشت. ملکی‌جو با اعلام اینکه گالری‌های حوزه هنری میزبان کارگاه‌های امسال خواهند بود، از حمایتِ مجموعه «پاپی» خبر داد و گفت: کارگاه‌های تخصصی با موضوع «راه ابریشم» در قالب سه ورکشاپ (در روزهای ۱۰، ۱۲ و ۱۴ آبان) با حضور استادان برجسته برگزار می‌شود و خروجی آن می‌تواند به تولید محصولاتی نظیر جلد دفتر بینجامد. همچنین 2 نشست تخصصی با عنوان «راه تصویرگری» در روزهای ۱۳ و ۱۸ آبان در سالن شهناز خانه هنرمندان برگزار خواهد شد و برای سایر ورکشاپ‌ها نیز فراخوان صادر می‌شود. بازه زمانی این نمایشگاه‌ها نیز از ۸ تا ۲۱ آبان‌ اعلام شد.

در بخش پرسش و پاسخ، طباطبایی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی آثار دیجیتال و چالش‌های هوش مصنوعی توضیح داد: بررسی آثار در روزهای پایانی منتهی به نمایشگاه دشوار است اما اگر ایده قوی و خلاقانه‌ای وجود داشته باشد، پذیرفته می‌شود.

وی با انتقاد از ساده‌انگاری و تقلیلِ برخی تصاویر به مناظری پیش‌پاافتاده تأکید کرد: هدف ما ارتقای سواد بصری جامعه‌ای است که وابستگی شدیدی به کلام دارد و باید بیشتر با زبان تصویر آشنا شود.

در پایان، ملکی‌جو با اشاره به آمار ارسالی به دبیرخانه گفت: تا این لحظه بیش از ۳۰۰ اثر دریافت شده و حدود ۵۰ اثر نیز در نوبت بررسی قرار دارند؛ هنرمندان با موضوع «راه»، برداشت‌های بسیار متنوع و گاه نامتعارفی را به نمایش گذاشته‌اند.