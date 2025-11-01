آغاز ششمین هفته‌ تصویرگری؛ برگزیدگان «نشان آبان» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تصویرگران ایران، ششمین دوره هفته تصویرگری با محوریت «روایت هنرمندان از سرزمین ایران» از ۹ آبان ۱۴۰۴ در خانه‌ هنرمندان ایران افتتاح شد. این رویداد به همت انجمن تصویرگران ایران و با همراهی شورای کتاب کودک، کانون پرورشی کودک نوجوان، خانه هنرمندان ایران، نشر نظر، آرتیبیشن، بنیاد ممیز و حمایت موسسه آینه دار دوران، مجموعه نیلوفر آبی، شرکت دانش بنیان نقش تندیس آریا، برند دفاتر پاپی و استودیو است، برگزار شد و نگاهی ویژه به زندگی مردم، شهرها و محله‌ها، آداب اجتماعی، معماری، بازارها، میدان‌گاه‌ها و انسان ایرانی دارد؛ نگاهی تصویری که هر هنرمند از زادگاه یا زیست‌گاه خود روایت کرده است.

آثار ارائه‌شده در این دوره در قالب‌های گوناگون از جمله تصویرسازی دستی و دیجیتال، روی کاغذ، بوم و حجم خلق شده‌اند.

در بخش تازه «نیومدیا» نیز آثاری از گونه‌های NFT، کانسپت‌آرت، کمیک و تصویرسازی‌های کاربردی در حوزه‌های تبلیغات، رسانه و کتاب‌های تعاملی به نمایش درآمده‌اند.

در آئین افتتاحیه این رویداد، برگزیدگان ششمین دوره نشان آبان معرفی و تقدیر شدند. این نشان که هر سال به چهار چهره‌ برجسته و اثرگذار در حوزه‌ تصویرگری اهدا می‌شود، امسال به بهمن دادخواه در بخش نام بزرگ تصویرگری (با دریافت دل‌آرام آقاپور به نمایندگی از او)، عطیه مرکزی در بخش نام آشنای تصویرگری، فریده شهبازی در بخش نام همگام تصویرگری و نوشین صادقیان در بخش نام نو تصویرگری تعلق گرفت.

همچنین در این مراسم، تندیس و لوح جایزه بزرگ تصویرگری براتیسلاوا توسط علیرضا گلدوزیان و سحرترهنده به نوشین صادقیان به‌عنوان برنده ۲۰۲۵ اهدا شد.

در این مراسم، کیانوش غریب‌پور دبیر نشان آبان گزارشی از روند شکل‌گیری و برگزاری این رویداد از نخستین دوره تا امروز ارائه کرد و هنرمندان هدی حدادی، محسن حسن‌پور، کمال طباطبایی و مهرنوش مشیری جوایز و لوح تقدیر برگزیدگان را اهدا کردند.

دبیر هفته تصویرگری ۱۴۰۴ نجلا مهدوی اشرف است و کیانوش غریب‌پور ریاست شورای دبیران را بر عهده دارد. همچنین محبوبه یزدانی به عنوان رئیس میز نقاشی‌گری و جانشین دبیر، حدیث جزایری و حنانه ملک‌پور به عنوان دبیران اجرایی هفته و نشان آبان و محسن دمندان به عنوان رئیس میز نمایشگاه اعضا و مهشید راقمی به عنوان مدیر افتتاحیه فعالیت دارند. عاطفه شفیعی‌راد، عاطفه ملکی‌جو و گلریز گرگانی از دیگر اعضای شورای برگزاری این رویداد هستند و اجرای مراسم افتتاحیه را سمائه شریفی برعهده داشت.

نمایشگاه آثار اعضای انجمن تصویرگران ایران با موضوع «ایران‌شهر» از ۹ تا ۲۰ آبان در گالری‌های خانه هنرمندان ایران و همه‌روزه (به‌جز شنبه‌ها) از ساعت ۱۳ تا ۲۰ پذیرای علاقه‌مندان است.

برنامه‌های جانبی این هفته شامل نشست‌های نقد و بررسی، سخنرانی‌ها و گفتگوهای تخصصی دیگری نیز در طول برگزاری ادامه خواهد داشت.