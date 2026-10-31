برگزیدگان هفتمین دوره نشان آبان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تصویرگران ایران، مراسم افتتاحیه هفتمین هفته تصویرگری عصر جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ درحالی برگزار شد که برگزیدگان نشان تخصصی آبان معرفی شدند. در این دوره نیکزاد نجومی نشان نام بزرگ، فاطمه رادپور نشان نام آشنا، علی هاشمی شهرکی نشان نام همگام و مژگان سعیدیان نشان نام نو را دریافت کردند.

نشان آبان از برنامه‌های سالانه انجمن تصویرگران ایران است که با هدف پاسداشت فعالیت‌های حرفه‌ای تصویرگران، قدردانی از چهره‌های تأثیرگذار و معرفی استعدادهای تازه در حوزه تصویرگری اهدا می‌شود.

نیکزاد نجومی، متولد ۱۳۲۰ در کرمانشاه، نقاش و تصویرگر ایرانی است. او دانش‌آموخته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد از سیتی‌کالج نیویورک است. نجومی از دهه ۱۳۴۰ با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همکاری داشته و تصویرگری کتاب‌هایی از جمله «گل بلور خورشید» و «صدای پای آب» را در کارنامه دارد. آثار او در نمایشگاه‌های متعدد داخلی و بین‌المللی به نمایش درآمده‌اند.

علی هاشمی شهرکی، متولد ۱۳۵۷ در آبادان، تصویرگر، طراح گرافیک، کارتونیست، مدیر هنری و مدرس دانشگاه است. او دارای مدرک کارشناسی ارتباط تصویری و کارشناسی ارشد تصویرسازی است و فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۷۵ با تصویرگری برای مجلات رشد و کتاب‌های درسی آغاز کرده است. هاشمی شهرکی سابقه همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ناشران و نشریات مختلف، مدیریت هنری بیش از ۱۵۰ عنوان کتاب کودک و نوجوان و تدریس تصویرگری، گرافیک و کاریکاتور در دانشگاه را دارد. او همچنین عضو هیئت‌مدیره انجمن تصویرگران ایران بوده است.

فاطمه رادپور، تصویرگر کتاب‌های کودک و نوجوان و مدرس تصویرسازی است. او در سال ۱۳۶۸ مدرک کارشناسی نقاشی و در سال ۱۳۷۵ مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دریافت کرد. رادپور فعالیت حرفه‌ای خود را با تصویرگری برای مجلات رشد آغاز کرد و در ادامه با ناشران مختلف و مجموعه تألیف کتاب‌های درسی همکاری داشت. او سابقه مدیریت هنری پروژه تصویرگری کتاب‌های درسی، عضویت در گروه هنر دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی، تدریس در دانشگاه شهید رجایی و انجمن تصویرگران ایران و آموزش هنر به معلمان را در کارنامه دارد.

مژگان سعیدیان، متولد زمستان ۱۳۶۴ و عضو انجمن تصویرگران ایران، تصویرگر کتاب کودک و نوجوان است. او در سال‌های اخیر در رویدادهای معتبر بین‌المللی تصویرگری حضور داشته و در سال ۲۰۲۴ فینالیست نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک بولونیا شده است. از دیگر افتخارات او می‌توان به انتخاب در دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا (BIB) در سال ۲۰۲۳، نمایشگاه شارجه در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۵ و رقابت بین‌المللی تصویرگری و طراحی کتاب روسیه در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد. او همچنین در سال ۲۰۲۵ در جشنواره تصویرگری نورترن حضور داشته است.

همه ساله همزمان با برگزاری هفته تصویرگری نمایشگاهی از آثار هنرمندان برگزیده سال پیش نیز برگزار می‌شود.

رویداد هفته تصویرگری امسال با موضوع «راه» از ۸ تا ۲۱ آبان در خانه هنرمندان ایران برپاست و نمایشگاه‌های «راه»، «روند» و «راه ابریشم» به همراه نشست‌های تخصصی از دیگر برنامه‌های آن خواهد بود.