به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی جایزه «آینه‌دار دوران»، برنامه معرفی برگزیدگان جایزه تصویرگری «اگر می‌شد صدا را دید» با موضوع تصویرگری شعرهای محمدرضا شفیعی کدکنی، شامگاه پنجشنبه ۳۰ مهر، با حضور علی‌اکبر صادقی هنرمند نقاش و رئیس افتخاری جایزه، هنرمندان تصویرگر، دوستداران هنر و ادبیات و گردانندگان جایزه در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

این جایزه که در همکاری مجموعه «آینه‌دار دوران» و انجمن تصویرگران ایران شکل گرفته است کار خود را با انتشار فراخوان در ابتدای مرداد آغاز کرد و نمایشگاه آثار آن، شامل ۶۳ اثر در بخش مسابقه، هفدهم مهر در خانه طهران افتتاح شد. این آثار از میان ۵۱۰ اثر رسیده به دبیرخانه انتخاب شده بود که در کنار ۹ اثر میهمان به نمایش درآمده است.

در ابتدای برنامه سیدعباس دعایی دبیر این جایزه و بنیان‌گذار مجموعه «آینه‌دار دوران» این رویداد را به عنوان بخشی از آئین مهر ماه، در گرامیداشت استادان دیار خراسان و در امتداد رویدادهای پیشین این مجموعه، از جمله رویداد صدسالگی باستانی پاریزی، معرفی کرد. او ایده برگزاری یک رویداد با مضمون شعرهای شفیعی کدکنی را از آرزوهای برگزارکنندگان و افتخار این مجموعه برنامه‌ها دانست.

دعایی از کیانوش غریب‌پور تشکر کرد که با حضور او کلیات و برنامه‌ریزی این جایزه شکل گرفت و کمال طباطبایی نیز دبیری هنری این جایزه را پذیرفت. او تفاوت این رویداد با رویدادهای قبل را در حضور تخصصی و حرفه‌ای انجمن تصویرگران ایران دانست و همچنین از نقش مشاوران رویداد و همراهی خانه هنرمندان ایران از بدو شکل‌گیری ایده تا اختتامیه، قدردانی کرد.

پس از صحبت های دبیر برنامه، کمال طباطبایی دبیر هنری این جایزه به جزئیات بیشتری از فراخوان و جایزه پرداخت و گفت: انتخاب ۶۳ اثر از میان ۵۱۰ اثر رسیده که نتوانست به سقف ۷۰ اثر تعیین‌شده در فراخوان برسد، بسیار سخت بود.

وی همچنین از داوری دقیق با معیارهای زیبایی‌شناسی، خلاقیت و مهم‌تر از همه مطابقت تصویر و محتوای شعر از میان این ۶۳ اثر گفت و نام ۲۲ تن از نامزدهای دریافت جایزه‌های مختلف رویداد را اعلام کرد.

بخش دیگری از این رویداد به رونمایی‌ها اختصاص داشت. رونمایی از سایت «آینه‌دار دوران» و بخش گالری مجازی «اگر می‌شد صدا را دید» به نشانی mirror-award.com اولین رونمایی این مراسم بود. این نمایشگاه آنلاین در پاسخ به درخواست علاقه‌مندانی که امکان بازید حضوری از نمایشگاه را ندارد، راه‌اندازی شده است. همچنین سوابق این رویداد و رویدادهای دیگر در این سایت بارگذاری خواهد شد.

در ادامه از بخشی از کتاب جایزه تصویرگری «اگر می‌شد صدا را دید» رونمایی شد که قرار است پس از ثبت در کتابخانه ملی و مراحل مجوز منتشر شده، همراه با گواهی شرکت به هنرمندان حاضر در نمایشگاه تقدیم شود.

رونمایی نهایی از «مدال» رویداد بود که به برگزیدگان اعطا می‌شد. این مدال را کیانوش غریب‌پور با درونمایه‌ای از شعرهای محمدرضا شفیعی کدکنی، به عنوان بخشی از هویت‌بصری رویداد طراحی کرده است.

کیانوش غریب‌پور مدیر هنری و مشاور این جایزه آخرین سخنران این برنامه بود که به شرح نقدهای مطرح شده پرداخت و درباره چرایی تصویرگری شعر برای نسل جوان و بزرگسال گفت.

وی ادامه داد: اگر شعر حافظ آینه تاریخ مکرر و ساختار جامعه ایرانی است، شعر شفیعی کدکنی روایت روزگار ما با نگاه عمیق به تجربه‌های تاریخی است.

غریب‌پور در صحبتی دوستانه از کم‌دقتی برخی مخاطبان رویدادهای هنری در استنباط دقیق از متن فراخوان‌ها و مقررات داوری گله کرد.

بخش پایانی و اصلی این برنامه اعلام برگزیدگان و اعطای جایزه‌ها بود. نخستین جایزه، «جایزه ویژه» رویداد بود که به انتخاب علی‌اکبر صادقی و به‌نشانه پیوند نسل‌های تصویرگران از نگاه این هنرمند تصویرگری، به پروانه نعمتی اعطا شد. این جایزه شامل مدال، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بود.

لوح تقدیر و هدیه رویداد در بخش هنرمندان شایسته تقدیر به سیما صاحبی و مجید ذاکری یونسی و حسن عامه‌کن اعطا شد.

جایزه «هنرمند جوان» این رویداد که طبق فراخوان به استعداد جوان زیر ۲۶ سال تعلق داشت، شامل مدال، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به فاطمه‌سادات ارزه‌گر رسید.

در نهایت نام آذر اسدی‌راد و میثم فراهانی به‌عنوان برندگان مشترک «جایزه بزرگ» رویداد اعلام شد. این جایزه نیز شامل مدال، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بود.

هیئت داوران این رویداد را محمدعلی بنی‌اسدی، اقبال معتضدی، مانلی منوچهری، عاطفه ملکی‌جو و نجلا مهدوی اشرف تشکیل داده‌اند.

مراسم با شنیدن آهنگی از شعر «کوچ بنفشه‌ها» اثر شفیعی کدکنی و عکس‌های یادگاری هنرمندان با علی‌اکبر صادقی و دوستان و میهمانان به پایان رسید.

با وجود برگزاری این مراسم، جایزه «اگر می‌شد صدا را دید» تا ۱۵ آبان به‌طور رسمی ادامه دارد و همزمان با روز تصویرگری در خانه طهران به کار خود پایان خواهد داد.