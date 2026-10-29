به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تصویرگران، مراسم افتتاحیه هفتمین هفته تصویرگری و گشایش نمایشگاه‌های این رویداد، روز جمعه ۸ آبان، از ساعت ۱۵ در سالن جلیل شهنازِ خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. این مراسم با اهدای نشان آبان و تجلیل از تصویرگران پیشکسوت و جوان همراه خواهد بود.

نمایشگاه «راه»، با بیش از ۳۰۰ اثر از اعضای انجمن تصویرگران ایران، به‌عنوان بخش اصلی نمایش آثار تصویرگران معاصر در هفته تصویرگری امسال برگزار می‌شود.

در بخش نمایشگاه‌های جانبی نیز نمایشگاه «روند؛ مدیا مارکت‌های نو» با محوریت تصویرسازی تبلیغاتی و کاراکتر دیزاین، آثار هنرمندان این حوزه را به نمایش می‌گذارد.

در بخش بین‌الملل، نمایشگاه «از راه دور، پینوکیو» با آثاری از تصویرگرانِ معتبر کشورهای دیگر افتتاح خواهد شد.

همچنین، نمایشگاه آثار برگزیدگان دوره پیشین نشان آبان، با آثاری از فریده شهبازی، عطیه مرکزی، بهمن دادخواه و نوشین صادقیان، میزبان مخاطبان و علاقه‌مندان هنر تصویرگری خواهد بود.

این رویداد به میزبانی انجمن تصویرگران ایران، تا ۲۱ آبان‌ در خانه هنرمندان ایران برپا خواهد بود.