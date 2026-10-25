به گزارش خبرگزاری مهر، سالار امیدی از آغاز عملیات آسفالت باند دوم بلوار شهید کریم بیاتی شهرکرد به طول تقریبی ۱۴۰۰ متر و با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال در منظریه خبر داد و گفت: این پروژه با هدف ارتقای ایمنی تردد، پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی و تسهیل دسترسی ساکنان و متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در محدوده منظریه در مجاورت دانشگاه آزاد اسلامی در حال اجراست و طی روزهای آینده به اتمام می‌رسد.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره به آغاز عملیات آسفالت لاین دوم بلوار شهید کریم بیاتی شهرکرد اظهار کرد: این بلوار با عرض ۶۰ متر و در مجاورت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد قرار دارد که اجرای باند نخست آن در سال ۱۳۹۹ انجام شده بود.

وی افزود: با توجه به تکمیل بیش از ۳۰۰۰ واحد مسکونی در محله ۳۴ و استقرار ساکنان آن در آینده نزدیک و بالطبع افزایش ترافیک درون شهری، ضرورت افزایش ایمنی تردد و همچنین استقرار جمعیت قابل توجهی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در دو طرف این بلوار، احداث لاین دوم آن با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی این بخش در حال انجام است.

امیدی با اشاره به موقعیت این بلوار در منظریه شهرکرد تصریح کرد: بلوار شهید کریم بیاتی محل تلاقی محله‌های ۳۴، ۳۹ ، ۴۰ و ۳۶ منظریه است و این محدوده میزبان بیش از ۸ هزار نفر از متقاضیان مسکن ملی و خودمالکی است؛ از این‌ رو تکمیل زیر ساخت‌ های معابر و ارتقای ایمنی این محور از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌ کل راه و شهرسازی استان ادامه داد: در حال حاضر عملیات آسفالت لاین دوم این بلوار به طول ۱۴۰۰ متر با اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود این عملیات طی روزهای آینده به پایان برسد و مسیر برای استفاده شهروندان و ساکنان منطقه در اختیار مردم عزیز شهرکرد قرار گیرد.