تولید سالانه بیش از ۱۴۰۰ تن عسل در ایذه

به گزارش خبرنگار مهر، جلال غریبوند ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای در تشریح ظرفیت‌های بخش زنبورداری این شهرستان اظهار کرد: برداشت این محصول در ایذه عمدتاً در دو بازه زمانی بهار و پاییز صورت می‌گیرد.

وی افزود: در کنار عسل، تولید محصولات ارزشمند جانبی نظیر ژل رویال، موم، بره موم و گرده گل نیز در این شهرستان جریان دارد که از ظرفیت‌های قابل توجه این بخش به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی ایذه با تأکید بر نقش زنبورداری در رونق اقتصاد روستایی و اشتغال‌زایی، خاطرنشان کرد: توسعه این صنعت مستقیماً منجر به افزایش درآمد بهره‌برداران و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد محلی خواهد شد.

وی، عدم وجود صنایع تبدیلی را یکی از چالش‌های اصلی این بخش عنوان کرد و توضیح داد: ایجاد واحدهای فرآوری و بسته‌بندی تخصصی، پیش‌شرط عرضه محصول با ارزش افزوده بیشتر و بهبود بازاریابی برای حمایت مؤثر از زنبورداران شهرستان است.