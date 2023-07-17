فاز اول پست برق میانگران ایذه وارد مدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دشتبزرگ عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: فاز اول پست برق ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت میانگران ایذه به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر برقدار و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ارزش سرمایهگذاری پست برق میانگران به همراه احداث ورود و خروج خط ۱۳۲ کیلوولت ایذه به آنزان در این پست، یک هزار و ۵۷۵ میلیارد ریال است، تصریح کرد: با وارد مدار شدن پست برق میانگران ظرفیت پستهای فوق توزیع شهرستان ایذه به ۲۹۵ مگاولت آمپر رسیده و درصد بارگیری از پستهای منطقه کاهش قابل ملاحظهای پیدا میکند.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان عنوان کرد: هدف از بهرهبرداری این پروژه تصحیح افت ولتاژ و افزایش پایداری برق شهرستان ایذه و تأمین بار مورد نیاز منطقه در بخش خانگی و مصارف صنعتی است.
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