فاز اول پست برق میانگران ایذه وارد مدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دشت‌بزرگ عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: فاز اول پست برق ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت میانگران ایذه به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر برق‌دار و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ارزش سرمایه‌گذاری پست برق میانگران به همراه احداث ورود و خروج خط ۱۳۲ کیلوولت ایذه به آنزان در این پست، یک هزار و ۵۷۵ میلیارد ریال است، تصریح کرد: با وارد مدار شدن پست برق میانگران ظرفیت پست‌های فوق توزیع شهرستان ایذه به ۲۹۵ مگاولت آمپر رسیده و درصد بارگیری از پست‌های منطقه کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان عنوان کرد: هدف از بهره‌برداری این پروژه تصحیح افت ولتاژ و افزایش پایداری برق شهرستان ایذه و تأمین بار مورد نیاز منطقه در بخش خانگی و مصارف صنعتی است.