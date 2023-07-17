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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۴۱

به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر؛

فاز اول پست برق میانگران ایذه وارد مدار شد

فاز اول پست برق میانگران ایذه وارد مدار شد

ایذه - مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: فاز اول پست برق میانگران ایذه به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر وارد مدار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دشت‌بزرگ عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: فاز اول پست برق ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت میانگران ایذه به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر برق‌دار و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ارزش سرمایه‌گذاری پست برق میانگران به همراه احداث ورود و خروج خط ۱۳۲ کیلوولت ایذه به آنزان در این پست، یک هزار و ۵۷۵ میلیارد ریال است، تصریح کرد: با وارد مدار شدن پست برق میانگران ظرفیت پست‌های فوق توزیع شهرستان ایذه به ۲۹۵ مگاولت آمپر رسیده و درصد بارگیری از پست‌های منطقه کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان عنوان کرد: هدف از بهره‌برداری این پروژه تصحیح افت ولتاژ و افزایش پایداری برق شهرستان ایذه و تأمین بار مورد نیاز منطقه در بخش خانگی و مصارف صنعتی است.

کد مطلب 5839218

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