به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب حسینی، با اشاره به وقوع سیل شبانه در این شهرستان اظهار کرد: شامگاه دیروز ساعت ۲۳:۴۵ دقیقه، در پی بارش رگباری شدید باران و تگرگ، سیلابی در شهرستان بیله‌سوار جاری شد.

وی افزود: این سیل که منشأ آن بالادست روستای فولادلو بود، پس از طی مسیر خود را به روستاهای اودولو، قره‌قاسملو و گون‌پاپاق رساند و این سه روستا را درگیر کرد. شدت بارش به‌گونه‌ای بود که در مدت کوتاهی حجم قابل‌توجهی از آب و گل‌ولای به سمت مناطق مسکونی سرازیر شد و اهالی را در نیمه‌شب غافلگیر کرد.

حسینی با اشاره به خسارات وارده به اهالی این روستاها بیان کرد: متأسفانه بر اثر این حادثه، ۷۰ باب خانه دچار آب گرفتگی شده و ۱۰۰ رأس گوسفند متعلق به دامداران منطقه تلف شد. خسارات عمدتاً شامل آب گرفتگی مسکونی، احشام اهالی است و بررسی دقیق‌تر میزان خسارات توسط کارشناسان در حال انجام است.

فرماندار بیله‌سوار در ادامه با تأکید بر سرعت عمل نیروهای امدادی تصریح کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه و دریافت گزارش‌های مردمی، امدادرسانی به روستاهای درگیر آغاز شد و اکیپ‌های هلال احمر و راه داری در همان ساعات نخست در محل حاضر شدند. نیروهای امدادی ضمن ارائه کمک‌های اولیه به اهالی آسیب‌دیده، نسبت به بازگشایی مسیرها و رفع انسداد معابر ناشی از گل‌ولای اقدام کردند.

وی گفت: عملیات امدادی و بررسی خسارات همچنان ادامه دارد و تلاش می‌کنیم با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، هرچه سریع‌تر مشکلات اهالی را برطرف کنیم.