به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین خانه محیط‌زیست کوهدشت و سومین مرکز از این نوع در مؤسسات آموزش عالی شهرستان، با هدف توسعه فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و افزایش مشارکت دانشگاهیان در فعالیت‌های زیست‌محیطی، در دانشگاه پیام نور افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست لرستان، این مرکز با حضور رئیس و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور و رئیس و کارکنان اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان کوهدشت راه‌اندازی شد.

افزایش ظرفیت مراکز زیست‌محیطی در دانشگاه‌ها

با افتتاح خانه محیط‌زیست دانشگاه پیام نور، تعداد این مراکز در مؤسسات آموزش عالی کوهدشت به سه و شمار خانه‌های محیط‌زیست در سطح شهرستان به ۹ مرکز رسید.

توسعه این مراکز با هدف استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی در ترویج فرهنگ زیست‌محیطی و افزایش مشارکت اجتماعی برای حفاظت از طبیعت دنبال می‌شود.

خانه‌های محیط‌زیست؛ بستری برای آموزش و مشارکت اجتماعی

خانه‌های محیط‌زیست با فراهم کردن زمینه آموزش، آگاهی‌بخشی، تبادل دانش و مشارکت در فعالیت‌های زیست‌محیطی، می‌توانند در ارتقای آگاهی دانشجویان، اعضای هیئت علمی و دیگر اقشار جامعه درباره ضرورت حفاظت از محیط‌زیست نقش‌آفرین باشند.

راه‌اندازی این مرکز در دانشگاه پیام نور کوهدشت، گامی در راستای تقویت همکاری میان مجموعه حفاظت محیط‌زیست و مراکز آموزش عالی و بسترسازی برای اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و مشارکتی در زمینه صیانت از محیط‌زیست و منابع طبیعی شهرستان به شمار می‌رود.