اراک در حصار دود؛ شاخص آلودگی روی عدد ۱۲۱ ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای اراک، در ساعت ۱۳ امروز یکشنبه شاخص کیفیت هوا روی عدد ۱۲۱ ثبت شد که نشان‌دهنده وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

با توجه به پایداری جوی و سکون هوا، پیش‌بینی می‌شود شرایط فعلی آلودگی تا روز پنجشنبه در سطح استان مرکزی تداوم داشته باشد.

در همین راستا، کارشناسان بهداشت و محیط زیست بر لزوم رعایت توصیه‌های ایمنی، کاهش تردد غیرضروری گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی و قلبی، و همچنین توسعه فرهنگ «جهاد صرفه‌جویی» در مصرف انرژی به منظور کاهش انتشار آلاینده‌ها تأکید کردند.