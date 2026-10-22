افزایش شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۴۹۸ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تازه‌ترین آمار روزانه شمار شهدا و مجروحان در این باریکه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در ۲۴ ساعت گذشته پیکرهای ۴ شهید (۳ شهید جدید و یک شهید که بر اثر جراحات وارده به شهادت رسید) و همچنین ۱۲ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تا کنون هم مجموع شهدا به ۱٬۵۳۸ نفر، مجموع مجروحان به ۵٬۴۹۸ نفر افزایش یافته و مجموع پیکرهای خارج‌شده از زیر آوار نیز به ۸۴۱ نفر رسیده است.

طبق گزارش وزارت بهداشت نوار غزه آمار شهدای این باریکه از ابتدای تجاوز رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به ۷۴٬۴۹۸ نفر و مجموع مجروحان به ۱۷۵٬۶۱۶ نفر افزایش یافته است.