به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد شمار کودکانی که از زمان اعلام آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵ در نوار غزه به شهادت رسیده‌اند، به ۳۵۱ نفر رسیده است.

ادوارد بیگبدر، مدیر منطقه‌ای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا در بیانیه‌ای از مقام‌های رژیم صهیونیستی خواست درباره موارد کشته یا مجروح شدن کودکان که به معلولیت دائمی آنها منجر می‌شود، پاسخ‌گویی شفاف و جدی را تضمین کنند.

وی اعلام کرد تنها در شش روز گذشته، هشت کودک شهید و ۲۰ کودک دیگر زخمی شده‌اند. او همچنین خواستار اتخاذ تدابیر مؤثر برای جلوگیری از تداوم خشونت، رعایت اصل تفکیک و تضمین حمایت ویژه از کودکان مطابق با حقوق بین‌الملل بشردوستانه شد.

بیگبدر با غیرقابل‌قبول خواندن سطح خشونت علیه کودکان گفت کودکانی که از حملات جان سالم به در می‌برند نیز به دلیل فروپاشی نظام بهداشتی غزه، با موانع بیشتری برای بهبود جسمی و روانی روبه‌رو هستند.

یونیسف هفته گذشته نیز اعلام کرده بود حدود ۸۰۰ هزار کودک در غزه همچنان آواره‌اند و برآورد می‌شود ۶۰ هزار کودک در جریان جنگ یا از زمان اعلام آتش‌بس، یک یا هر دو والد خود را از دست داده باشند. این سازمان همچنین تأکید کرده است که تقریباً همه کودکان غزه به حمایت‌های روانی نیاز دارند؛ آن هم در شرایطی که آوارگی ادامه دارد و خدمات اساسی رو به وخامت است.

در همین زمینه، کمیته تحقیق مستقل سازمان ملل درباره سرزمین‌های فلسطینی اشغالی اعلام کرده است که مقام‌ها و نیروهای امنیتی اسرائیل عمداً کودکان فلسطینی را هدف قرار داده‌اند؛ اقداماتی که به گفته این کمیته، مصداق نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در غزه و جنایات جنگی در کرانه باختری بوده است.