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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

جشنواره فیلم کوتاه ۳۴ هزار و ۸۸۰ مخاطب داشت

جشنواره فیلم کوتاه ۳۴ هزار و ۸۸۰ مخاطب داشت

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران مجموعاً ۳۴.۸۸۰ مخاطب داشت و روزانه حدود ۷ هزار نفر به تماشای آثار می‌نشستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار ثبت‌شده، در پنج روز برگزاری چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی ملت، مجموعاً ۳۴.۸۸۰ مخاطب در نمایش‌های جشنواره حضور داشته‌اند. میانگین حضور روزانه مخاطبان در این دوره ۶.۹۷۶ مخاطب بوده است.

بررسی آمار روزانه نشان می‌دهد که حضور مخاطبان از روز نخست تا روز پایانی جشنواره روندی افزایشی داشته است.

روز اول: ۶.۰۴۰ مخاطب، روز دوم: ۶.۹۲۰ مخاطب، روز سوم: ۷.۲۵۰ مخاطب، روز چهارم: ۷.۲۷۰ مخاطب، روز پنجم: ۷.۴۰۰ مخاطب در نمایش‌های جشنواره حضور داشته‌اند.

بر این اساس، میزان حضور مخاطبان در روز پایانی نسبت به روز نخست ۲۲/۵ درصد رشد داشته است.

در بررسی میزان استقبال از بسته‌های داستانی نیز، بسته داستانی ۱۱ با ۲.۱۵۰ مخاطب عنوان پربیننده‌ترین بسته جشنواره را به خود اختصاص داد. پس از آن، بسته‌های داستانی ۵ و داستانی ۷ به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم استقبال مخاطبان قرار گرفتند.

کد مطلب 6989313
ندا زنگینه

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