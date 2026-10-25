ثبت نزدیک به ۳۸ هزار تماس با اورژانس شاهرود؛ انجام ۲۴۰۰ ماموریت

مهسا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار عملکرد اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از ابتدای سال جاری، اظهار کرد: از مجموع ۳۷ هزار و ۹۵۷ تماس برقرارشده با اورژانس، ۶۸۳ تماس مزاحمت تلفنی بوده و ۹۵۹ تماس نیز به ارائه مشاوره پزشکی منجر شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۱۲ هزار و ۴۶۴ مأموریت اورژانسی در شهرستان‌های شاهرود و میامی انجام شده است، افزود: ۹۶۸ مأموریت از سوی موتولانس‌های اورژانس انجام شده است.

رئیس اورژانس شاهرود با اشاره به مأموریت‌های مربوط به حوادث ترافیکی بیان کرد: از مجموع دو هزار و ۳۳۹ مأموریت مرتبط با حوادث ترافیکی در شاهرود و میامی، یک هزار و ۸۲ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای و یک هزار و ۲۵۷ مورد مربوط به حوادث درون‌شهری بوده است.

عظیمی همچنین از انجام ۴۴ مأموریت توسط بالگرد اورژانس در سال جاری خبر داد و گفت: در جریان این عملیات‌های امدادی هوایی، به ۸۲ نفر امدادرسانی شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون هفت هزار و ۴۱۷ نفر توسط اورژانس شاهرود به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منتقل شده‌اند، افزود: دو هزار و ۸۴۳ نفر نیز در محل وقوع حوادث از خدمات امدادی اورژانس بهره‌مند شده‌اند.