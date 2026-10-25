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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

بستن مرزها به روی همسایگان به نفع هیچکس نیست

بستن مرزها به روی همسایگان به نفع هیچکس نیست

سفیر ایران در پاکستان گفت: بستن مرزها به روی همسایگان به نفع هیچکس نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا امیری مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در توضیحاتی پیرامون گزارش‌های مربوط به بسته شدن مرزهای ایران با پاکستان گفت: نخست اینکه، در حال حاضر هیچ‌گونه محدودیتی از سوی ایران برای صادرات کالاهای ایرانی، از جمله گاز مایع (LPG)، به پاکستان وجود ندارد. مرزهای ایران با تمامی کشورهای همسایه باز است.

وی افزود: بدیهی است که در شرایط کنونی، بستن مرزها به روی همسایگان، به‌ویژه کشور برادر، پاکستان، نه منطقی است و نه به نفع هیچ‌یک از طرفین.

امیری مقدم ادامه داد: دوم اینکه، تغییراتی در نحوه اجرای رویه «فرم الکترونیکی» (E-Form) پاکستان برای واردات از ایران ایجاد شده که عملاً امکان ارسال محموله‌ها از ایران به پاکستان را برای تجار غیرممکن ساخته است. در حال حاضر رایزنی‌هایی با طرف پاکستانی برای حل‌وفصل این مسئله در جریان است.

کد مطلب 6989455
نفیسه عبدالهی

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