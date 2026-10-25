نوذری: مکان معراج شهدای دائمی قزوین تعیین تکلیف شود

قزوین- جلسات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و شورای هماهنگی دفاع مقدس استان قزوین با حضور محمد نوذری، استاندار قزوین، و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و برنامه‌های استقبال، وداع و تشییع پیکر هشت شهید گمنام و مسائل مرتبط با خانواده‌های شهدا و ایثارگران مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار قزوین در این جلسات بر ضرورت برگزاری مراسمی باشکوه و در شأن شهدای والامقام تأکید کرد و خواستار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و مجموعه‌های فرهنگی برای فراهم‌کردن زمینه حضور گسترده مردم شد.

بر اساس برنامه پیشنهادی مطرح‌شده در جلسه، مراسم شب وداع با شهدا در مسجد امام حسن عسکری(ع) و مراسم تشییع استانی روز جمعه ساعت ۹ صبح از میدان میرعماد به سمت میدان آزادی و محل برگزاری نماز جمعه پیش‌بینی شده است.

برگزاری مراسم استقبال از پیکر شهدا در شهرستان‌ها، حضور شهدا در مدارس و مساجد، فضاسازی شهری و تأمین امکانات اجرایی نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسات بود.

ضرورت تعیین مکان معراج شهدای دائمی

نوذری با اشاره به اهمیت احداث معراج شهدای دائمی در قزوین، بر ضرورت انتخاب مکانی مناسب با توجه به زیرساخت‌ها، دسترسی‌ها و الزامات قانونی تأکید کرد.

وی خواستار بررسی میدانی مکان‌های پیشنهادی با حضور مسئولان مرتبط، از جمله شهرداری، شد تا مسائل موجود در محل بررسی و برای آن‌ها راهکارهای عملی و قابل اجرا تعیین شود.

استاندار قزوین با اشاره به برخی محدودیت‌های قانونی و اجرایی در پروژه‌های مرتبط با بنیاد شهید و معراج شهدا اظهار کرد: لازم است به‌جای تکرار مسائل در جلسات، راهکارهای عملی برای رفع موانع مشخص شود و تصمیمات در چارچوب قانون به نتیجه برسد.

استاندار قزوین تأمین زمین برای خانواده‌های شهدا و ایثارگرانی را که تاکنون از این امکان استفاده نکرده‌اند، از موضوعات مهم دانست و بر پیگیری جدی آن با همکاری دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای برای پیگیری موضوع زمین ایثارگران افزود: اداره‌کل راه و شهرسازی استان برای همکاری در این زمینه آمادگی دارد و لازم است بنیاد شهید و مجموعه‌های مرتبط نیز برای دستیابی به توافق و رفع موانع موجود اقدام کنند.

نوذری در پایان بر ضرورت هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای پاسداشت مقام شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و رفع مشکلات خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد.



