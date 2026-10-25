سید محمد علمی شهردار قزوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم انتصاب سید محمد علمی به‌عنوان شهردار قزوین که به امضای اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، رسیده بود، در مراسمی با حضور مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به وی اعطا شد.

در این مراسم، فرج‌الله فصیحی رامندی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین نیز حضور داشت. حاضران ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در دوره سرپرستی شهرداری، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه متوازن شهری، بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و تحقق برنامه‌های مدیریت شهری تأکید کردند.

علمی نیز با قدردانی از اعتماد وزیر کشور و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین، بر پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای شهر، تکریم ارباب رجوع، شفافیت در امور و اجرای پروژه‌های مهم عمرانی و خدماتی تأکید کرد.

شهردار جدید قزوین دارای بیش از ۲۵ سال سابقه تخصصی در حوزه‌های فنی، عمرانی و شهرسازی است. وی دکترای تخصصی شهرسازی، دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب‌وکار (DBA)، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و کارشناسی مهندسی عمران دارد.

سرپرستی شهرداری قزوین، معاونت شهرسازی و معماری، معاونت فنی و عمرانی شهرداری، مدیرعاملی سازمان عمران شهرداری و مدیرعاملی شرکت عمران و مسکن‌سازان استان قزوین از جمله مسئولیت‌های پیشین علمی است.

مدیریت و اجرای بیش از ۳۰ پروژه راهبردی و زیرساختی در قزوین نیز در سوابق اجرایی وی ثبت شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تقاطع‌های غیرهمسطح قدس، امام رضا(ع)، خلیج فارس، نخبگان و شهید رجایی، کمربندی‌های پیامبر اعظم(ص) و نسیم شمال، بلوار آیت‌الله باریک‌بین، سافاری پارک و مخازن بزرگ ذخیره آب بوستان ملی باراجین اشاره کرد.

تدوین و ابلاغ طرح‌های بازآفرینی شهری نیز از دیگر سوابق علمی و اجرایی سید محمد علمی، شصت‌وپنجمین شهردار قزوین، عنوان شده است.

