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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

نیروهای مسلح یمن: از فرودگاه‌های عربستان دور شوید

نیروهای مسلح یمن: از فرودگاه‌های عربستان دور شوید

نیروهای مسلح یمن از مسافران و شرکت های هواپیمایی خواست که از فرودگاه عربستان به جز مکه و مدینه منوره دور شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی یمنی به خبرگزاری سبأ اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن از مسافران و شرکت های هواپیمایی می خواهند که از فرودگاه عربستان به جز مکه و مدینه منوره دور شوند.

منبع نظامی مذکور بیان کرد که نیروهای مسلح یمن به سهامداران شرکت آرامکو عربستان سعودی در مورد ضرر و زیان ناشی از ادامه سهام خود در این شرکت هشدار دادند.

پیش از این نیز یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن بار دیگر به تمامی شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی، همچنین کارکنان و مسافران هشدار داد که از سفر از طریق فرودگاه ملک خالد در ریاض خودداری کنند.

او در ادامه اشاره کرد که این فرودگاه به‌دلیل آنکه یک هدف نظامی است، امن نیست.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد که عربستان مسئول پیامدهای هرگونه فعالیت فرودگاه و تبعات ناشی از آن خواهد بود؛ زیرا نیروهای مسلح به عملیات خود در جهت این فرودگاه ادامه خواهند داد و این فرودگاه هرگز امن نخواهد بود.

کد مطلب 6989472

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