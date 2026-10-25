به گزارش خبرگزاری مهر، سید حامد عاملی معاون ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، در نشست مشترک کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران از برنامه‌ریزی برای تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده با حضور دستگاه‌های مسئول خبر داد و اقدامات مدنظر وزارتخانه را تسریع در ترخیص محموله‌های گمرکی بدون تشریفات اولیه، پیگیری تداوم تأمین ارز بانکی و درخواست ازسرگیری عرضه اختصاصی ورق در بورس کالا برشمرد.

بر اساس اعلام اتاق ایران، او هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره الزامات یورو ۶ را مستلزم همراهی بخش خصوصی در تبیین واقعیت‌های تولید دانست.