  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵

تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده

تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده

معاون وزیر صمت از برنامه‌ریزی برای تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده با حضور دستگاه‌های مسئول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حامد عاملی معاون ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، در نشست مشترک کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران از برنامه‌ریزی برای تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده با حضور دستگاه‌های مسئول خبر داد و اقدامات مدنظر وزارتخانه را تسریع در ترخیص محموله‌های گمرکی بدون تشریفات اولیه، پیگیری تداوم تأمین ارز بانکی و درخواست ازسرگیری عرضه اختصاصی ورق در بورس کالا برشمرد.

بر اساس اعلام اتاق ایران، او هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره الزامات یورو ۶ را مستلزم همراهی بخش خصوصی در تبیین واقعیت‌های تولید دانست.

کد مطلب 6989507
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها