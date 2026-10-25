۵۰ همت تسهیلات برای خودروسازان روی میز دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس هیئت‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در نشست مشترک کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضرورت هماهنگی میان خودروسازان، قطعه‌سازان و حاکمیت گفت: حل اساسی چالش‌ها نیازمند احکام فرادستگاهی است و بسته محدودی از پیشنهادهای محوری باید برای تصویب به جلسه سران سه قوه ارسال شود.

بر اساس اعلام اتاق ایران، او تصریح کرد: به‌دنبال مکاتبات انجام شده، معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۵ مهر دستور بررسی تأمین ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش را صادر کرده است.

مقیمی همچنین با تأکید بر اینکه حذف استانداردهای ایمنی بنیادین مطرح نیست، یادآور شد: تعلیق موقت برخی استانداردهای غیراساسی با ارزبری تقریبی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار در هر خودرو، مستلزم طرح در شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس‌جمهور است.