رشد ۲۹.۴ درصدی چندقلوزایی در هرمزگان با ثبت ۲۵۱ مورد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم هویدا، اظهار کرد: بر اساس داده‌های مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۵۱ واقعه چندقلوزایی در استان به ثبت رسیده است که در مقایسه با ۱۹۴ واقعه ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: از مجموع وقایع چندقلوزایی ثبت شده در نیمه نخست سال جاری ۲۴۵ مورد مربوط به دوقلوزایی و ۶ مورد مربوط به سه‌قلوزایی بوده است این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۸۴ واقعه دوقلوزایی ۹ واقعه سه‌قلوزایی و یک واقعه چهارقلوزایی در استان ثبت شده بود.

مدیرکل ثبت احوال هرمزگان با اشاره به آمار شهرستان‌های استان، بیان کرد: بندرعباس با ثبت ۱۵۳ واقعه چندقلوزایی بیشترین آمار را در نیمه نخست سال جاری به خود اختصاص داده است که از این تعداد ۱۴۹ واقعه دوقلوزایی و چهار واقعه سه‌قلوزایی بوده است.

هویدا ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۵ واقعه چندقلوزایی در بندرعباس ثبت شده بود.

وی با اشاره به آمار سایر شهرستان‌ها، گفت: در شهرستان پارسیان ۹ واقعه چندقلوزایی به ثبت رسیده که همگی مربوط به دوقلوزایی است، این آمار در مدت مشابه سال گذشته پنج واقعه بود.

مدیرکل ثبت احوال هرمزگان، افزود: در شهرستان بستک نیز ۱۱ واقعه چندقلوزایی همگی از نوع دوقلوزایی ثبت شده است در حالی که این آمار در نیمه نخست سال گذشته هفت واقعه بود.

وی با بیان اینکه آمار چندقلوزایی در شهرستان‌های حاجی‌آباد و بشاگرد نیز افزایش داشته است، تصریح کرد: در هر یک از این دو شهرستان طی نیمه نخست سال جاری سه واقعه چندقلوزایی ثبت شده در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته یک واقعه بوده است.

هویدا، خاطرنشان کرد: در شهرستان رودان نیز ۱۰ واقعه چندقلوزایی شامل ۱۰ مورد دوقلوزایی به ثبت رسیده که در مقایسه با هشت واقعه در مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی ادامه داد: در شهرستان میناب نیز تعداد وقایع چندقلوزایی از ۲۱ مورد در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲۸ مورد در مدت مشابه سال جاری رسیده است که از این تعداد ۲۷ واقعه مربوط به دوقلوزایی و یک واقعه مربوط به سه‌قلوزایی بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان در پایان، تأکید کرد: آمارهای جمعیتی ثبت شده از جمله وقایع چندقلوزایی از داده‌های مهم برای رصد تحولات جمعیتی استان به شمار می‌روند و می‌توانند در شناخت روندهای جمعیتی و برنامه‌ریزی‌های مرتبط مورد استفاده قرار گیرند.