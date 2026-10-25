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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

کشف محموله ۱۰ میلیارد ریالی ذرت دامی قاچاق در قم

کشف محموله ۱۰ میلیارد ریالی ذرت دامی قاچاق در قم

قم- جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۱۵ تن ذرت دامی قاچاق و فاقد مجوز به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال از یک دستگاه کامیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری در گفت‌وگویی خبری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین گشت‌زنی در سطح شهر به یک مرغداری مشکوک شدند و برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد یک دستگاه کامیون با تغییر محل تخلیه در مرغداری، اقدام به حمل ۱۵ تن ذرت دامی قاچاق و فاقد هرگونه مجوز کرده است.

نصیری ادامه داد: در این رابطه کامیون توقیف و متهم برای انجام مراحل قانونی به پلیس امنیت اقتصادی استان منتقل شد و پرونده‌ای نیز تشکیل شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام کارشناسان، ارزش ریالی محموله کشف‌شده حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

کد مطلب 6989576

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