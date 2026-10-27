هفتمین هفته لیگ یک با تساوی پالایش نفت همراه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور تیم پالایش نفت بندرعباس شامگاه سه شنبه در دیداری خانگی که در ورزشگاه خلیج فارس برگزار شد، میزبان تیم مس رفسنجان بود.

این دیدار در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید تا امتیازهای این مسابقه میان دو تیم تقسیم شود.

با این نتیجه پالایش نفت بندرعباس با کسب ۷ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول رده‌بندی لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار گرفت.

نماینده هرمزگان در هفته آینده این رقابت‌ها روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه در دیداری خانگی میزبان تیم فولاد ب خواهد بود.