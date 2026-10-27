  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸

هفتمین هفته لیگ یک با تساوی پالایش نفت همراه شد

هفتمین هفته لیگ یک با تساوی پالایش نفت همراه شد

بندرعباس - پالایش نفت بندرعباس در دیدار خود برابر مس رفسنجان به تساوی بدون گل رسید تا با ۷ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور تیم پالایش نفت بندرعباس شامگاه سه شنبه در دیداری خانگی که در ورزشگاه خلیج فارس برگزار شد، میزبان تیم مس رفسنجان بود.

این دیدار در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید تا امتیازهای این مسابقه میان دو تیم تقسیم شود.

با این نتیجه پالایش نفت بندرعباس با کسب ۷ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول رده‌بندی لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار گرفت.

نماینده هرمزگان در هفته آینده این رقابت‌ها روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه در دیداری خانگی میزبان تیم فولاد ب خواهد بود.

کد مطلب 6992024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها