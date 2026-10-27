گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و اردن

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و ایمن الصفدی معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه اردن، صبح امروز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی، درباره تحولات منطقه تبادل نظر کردند.



عراقچی در این گفتگو ضمن تشریح مواضع ایران درباره تحولات منطقه، بر ضرورت اقدام جدی کشورهای اسلامی و جهان برای مقابله با تداوم نسل‌کشی و توسعه‌طلبی رژیم اشغالگر صهیونیستی تأکید کرد.



وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری پیامدها و تبعات ویرانگر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بر منطقه و جهان، تصریح کرد بازگشت امنیت به منطقه مستلزم توقف اقدامات تجاوزکارانه و مداخله‌جویانه آمریکا و مهار توسعه‌طلبی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی است.



وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس همچنین حمله تروریستی به یک کلیسا در جنوب اردن را محکوم و با خانواده جان‌باختگان این حادثه ابراز همدردی کرد.



وزرای امور خارجه دو کشور بر اهمیت بهره‌گیری از دیپلماسی و تداوم رایزنی‌های سیاسی برای صیانت از صلح و ثبات منطقه تاکید کردند.