به گزارش خبرگزاری مهر ناصر حسینی با اشاره به ضرورت صیانت از زیرساخت‌های گازرسانی و ارتقای ایمنی شبکه اظهار کرد: حفظ پایداری تأسیسات و مقابله با بهره‌برداری‌های غیرقانونی از اولویت‌های اصلی شرکت گاز استان است و در همین راستا، طرح‌های نظارتی و عملیاتی برای شناسایی و برچیدن انشعاب‌های غیرمجاز با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: طی ۶ ماهه نخست سال جاری، ۴۰ هزار و ۳۶۵ متر شبکه غیرمجاز گاز در سطح استان جمع‌آوری شده است؛ همچنین در این مدت یک‌هزار و ۱۲۳ علمک، دو هزار و ۱۵ رابط، ۷۸۰ دستگاه رگلاتور و ۳۲۸ کنتور مرتبط با سرقت گاز از شبکه گازرسانی برچیده شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با اشاره به برخورد قاطع با انشعاب‌های غیرمجاز در مراکز تفریحی و ویلایی تصریح کرد: در همین بازه زمانی، گاز چهار هزار و ۶۳۲ ویلا و باغ‌ویلا به دلیل استفاده غیرقانونی جمع‌آوری شد تا از هدررفت منابع و خطرات احتمالی ناشی از این انشعابات ناایمن جلوگیری شود.

حسینی دستکاری در شبکه و سرقت گاز را تهدیدی مستقیم علیه جان و مال شهروندان دانست و تأکید کرد: هرگونه اقدام غیرمجاز روی خطوط انتقال و تأسیسات، علاوه بر به خطر انداختن ایمنی عمومی و افزایش احتمال حوادث، پایداری شبکه را مختل می‌کند.

وی در پایان یادآور شد: برخورد با متخلفان و حفاظت از سرمایه‌های ملی در چارچوب ضوابط قانونی و بدون اغماض در تمامی مناطق استان البرز ادامه خواهد داشت.