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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

لیبی کاردار آمریکا را احضار کرد

لیبی کاردار آمریکا را احضار کرد

در واکنش به سخنان توهین‌آمیز ترامپ، لیبی کاردار آمریکا را احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت خارجه دولت لیبی امروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در پی اظهارات توهین آمیز ترامپ، کاردار آمریکا را احضار کرد.

عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی، نیز ساعاتی پیش در واکنش به سخنان توهین آمیز دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت جورجیا اعلام کرده بود که کشورش مستقل است و هرگونه توهین را رد می‌کند.

گفتنی است که ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت جورجیا اعلام کرده بود که لیبی، یمن، هائیتی و سومالی «کشورهای کثیف» هستند.

کد مطلب 6989605

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