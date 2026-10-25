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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹

رضایی: VAR قرار است چگونه به تیم ما کمک کند؟

رضایی: VAR قرار است چگونه به تیم ما کمک کند؟

اهواز - سرمربی شمس‌آذر قزوین با اشاره به عملکرد داور ویدیویی در بازی با استقلال خوزستان گفت: سوال من این است که VAR در موقعیت ۱۰۰درصدی گل ما قرار است چگونه به کمک تیم بیاید.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی شامگاه امروز یکشنبه سوم آبان در نشست خبری پس از بازی با استقلال خوزستان اظهار کرد: بازی خیلی خوب شروع شد و هر دو تیم در نیمه اول می‌توانستند از موقعیت‌های خود استفاده کنند و ما می‌توانستیم به گل برسیم اما فرق ما با استقلال این است که آنها از موقعیت‌هایشان بهره بردند و ما استفاده نکردیم.

وی افزود: سوال من این است که چرا وقتی مهاجم ما در موقعیت ۱۰۰ درصدی گل است و دروازه‌بان حریف موقعیت او را می‌گیرد و بیرون از محوطه جریمه خطا می‌کند، VAR به ما کمک نکرد و پرسش اینجاست که پس قرار است چگونه به کمک تیم‌ها بیاید؟

سرمربی تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین بیان کرد: موقعیت ۱۰۰ درصدی گل ما را گرفتند و وقتی VAR داور را پای نمایشگر می‌خواهد یعنی باید به گلر حریف کارت قرمز نشان می‌داد، اما این کار انجام نشد و در صحنه‌ای که ما گل دریافت کردیم نیز دوباره روی بازیکن ما خطا شد ولی داور به سود ما سوت نزد.

رضایی گفت: در مجموع بازی خوبی از سوی هر دو تیم به نمایش گذاشته شد و امیدوارم بتوانیم در ادامه مسابقات نتایج کسب‌شده را جبران کنیم.

کد مطلب 6989656

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