کاهش نرخ تکرار پایه در مدارس ابتدایی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه معتمدی با تشریح برنامه‌های اولویت‌دار آموزش ابتدایی لرستان اظهار کرد: ارتقای کیفیت آموزش، توسعه عدالت آموزشی و بهبود فرصت‌های یادگیری از مهم‌ترین اهداف این حوزه است که با اجرای برنامه‌های هدفمند و مشارکت عوامل آموزشی دنبال می‌شود.

کاهش نرخ تکرار پایه با اجرای طرح «حامی»

وی با اشاره به نتایج اجرای طرح «حامی» افزود: تلاش معلمان و مدیران مدارس در جریان برنامه‌های تابستانی موجب شد نرخ تکرار پایه در سال جاری نسبت به سال گذشته ۰.۹۶ واحد درصد کاهش یابد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش لرستان این کاهش را بیانگر اهمیت شناسایی به‌موقع دانش‌آموزان دارای افت تحصیلی و مداخله آموزشی مؤثر دانست و بر تداوم حمایت‌های آموزشی از دانش‌آموزان نیازمند توجه بیشتر تأکید کرد.

شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل

معتمدی، شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل و پیگیری وضعیت دانش‌آموزان ثبت‌نام‌نشده را از اولویت‌های جدی آموزش ابتدایی برشمرد و خواستار همکاری مدیران شهرستان‌ها و مناطق برای تکمیل فرایند ثبت‌نام شد.

وی تصریح کرد: فراهم کردن فرصت تحصیل برای همه کودکان واجد شرایط و پیگیری وضعیت دانش‌آموزانی که از چرخه آموزش بازمانده‌اند، از الزامات تحقق عدالت آموزشی است و باید با جدیت دنبال شود.

حرکت از آموزش حافظه‌محور به سوی پژوهش و خلاقیت

معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش لرستان همچنین از میزبانی این استان به‌عنوان دبیرخانه کشوری طرح جابر بن حیان و فرصت‌های متنوع یادگیری خبر داد و گفت: حرکت از آموزش حافظه‌محور به سمت پژوهش، پرسشگری، حل مسئله و خلاقیت، یکی از رویکردهای مهم برنامه‌های آموزشی استان است.

وی با تأکید بر ضرورت متناسب‌سازی روش‌های یاددهی و یادگیری با نیازهای روز، توسعه شایستگی‌های دیجیتال، ارتقای سواد رسانه‌ای و آشنایی با هوش مصنوعی را از دیگر محورهای مورد توجه در آموزش ابتدایی عنوان کرد.

توانمندسازی معلمان و تقویت نظارت آموزشی

معتمدی، توانمندسازی معلمان کلاس‌های چندپایه، توزیع عادلانه راهبران آموزشی و اجرای برنامه «پاییز توانا» را از دیگر برنامه‌های ارتقای کیفیت آموزشی برشمرد و بر نقش معلمان و راهبران آموزشی در بهبود فرایند یادگیری تأکید کرد.

وی همچنین نظارت مستمر بر اجرای طرح‌های آموزشی، ثبت دقیق مستندات در سامانه‌های ارزیابی، تقویت سنجش سلامت نوآموزان و بررسی علل تکرار پایه اول را ضروری دانست.

معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش لرستان در پایان خواستار بهره‌گیری از ظرفیت مدیران، معلمان و راهبران آموزشی برای بهبود کیفیت یادگیری، کاهش افت تحصیلی و فراهم‌سازی فرصت‌های آموزشی برابر برای دانش‌آموزان در سراسر استان شد.