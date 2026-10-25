دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد مالیاتی سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کرماجانی از ابلاغ دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این دستورالعمل با هدف تسهیل تکالیف مالیاتی صاحبان مشاغل، تکریم مؤدیان و تحقق عدالت مالیاتی تدوین شده است.

وی با تشریح جزئیات این دستورالعمل اظهار کرد: ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات مالیاتی و تسهیل انجام تکالیف قانونی مؤدیان از اهداف اصلی ابلاغ این دستورالعمل است.

کدام صاحبان مشاغل مشمول تسهیلات ماده ۱۰۰ می‌شوند؟

وی افزود: صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۴ حداکثر ۷۲۰ میلیارد ریال باشد و فرم مالیات مقطوع برای آن‌ها در درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی بارگذاری شده باشد، در صورت رعایت شرایط قانونی می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان ادامه داد: همچنین برای برخی از مؤدیان، در صورت احراز شرایط قانونی، امکان پذیرش اظهارنامه پیش‌فرض بدون رسیدگی و صدور برگ قطعی مالیات فراهم شده است.

مهلت پرداخت مالیات تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵

کرماجانی با اشاره به مهلت پرداخت مالیات تعیین‌شده تصریح کرد: مؤدیان مشمول باید مالیات مقطوع خود را حداکثر تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ پرداخت کنند.

وی تأکید کرد: مؤدیانی که مالیات مقطوع تعیین‌شده را نمی‌پذیرند، موظف‌اند در مهلت قانونی، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان در پایان خاطرنشان کرد: استفاده صحیح از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در تبصره ماده ۱۰۰ می‌تواند انجام تکالیف قانونی را برای صاحبان مشاغل آسان‌تر کند و با افزایش شفافیت اقتصادی، زمینه تقویت اعتماد متقابل میان مؤدیان و نظام مالیاتی را فراهم آورد.