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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۱۲

شهروند بلوچ: از هیچ قدرتی نمی‌ترسیم

شهروند بلوچ: از هیچ قدرتی نمی‌ترسیم

زاهدان - یکی از شهروندان سیستان و بلوچستان گفت: با اقتدار ایستاده ایم و از هیچ قدرتی نمی ترسیم.

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کد مطلب 6989721

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