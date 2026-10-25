به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه یاوه‌گویی‌های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت: ما به تهدید هسته‌ای ایران پایان دادیم.

ترامپ در ادامه ادعاهایش افزود: ما در تلاش هستیم تضمین کنیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و شما به‌زودی، به هر شکل ممکن، شاهد پایان این پرونده خواهید بود.

در حالی دونالد ترامپ مدعی پایان دادن به آنچه «تهدید هسته‌ای ایران» خوانده است، می‌شود که مسئولان کشورمان بارها بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده‌اند. همچنین رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، پیش‌تر با اعلام حرام بودن تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای، موضع جمهوری اسلامی ایران را در مخالفت با ساخت این سلاح‌ها اعلام کرده بودند.