احمد جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در اسفراین اظهار کرد: با شروع فصل پاییز و سرما و همچنین آغاز فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها و افزایش تجمع افراد در فضاهای سربسته، طبیعی است که با افزایش بار بیماری‌های ویروسی و شیوع این بیماری‌ها در جامعه مواجه شویم.

وی با تأکید بر رعایت نکات بهداشتی تصریح کرد: افرادی که علائم اولیه بیماری دارند، حتی اگر دچار کسالت یا بی‌حالی ساده باشند، سعی کنند از ماسک استفاده کنند و بهداشت دست را رعایت کنند تا از انتقال بیماری به سایر افراد جلوگیری شود. بهترین راهکار این است که افراد از همان ابتدای بروز علائم، نکات بهداشتی را رعایت کنند تا ناقل بیماری برای دیگران نباشند.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسفراین درباره مراقبت‌های لازم هنگام ابتلا به بیماری‌های ویروسی بیان کرد: در مواردی که فرد دچار کسالت، تب پایین و علائم خفیف بیماری است و مشکل تنفسی شدیدی ندارد، مصرف مایعات، به‌ویژه مایعات گرم، استراحت کافی و گرم نگه‌داشتن بدن توصیه می‌شود. در صورت تشدید تنگی نفس نیز لازم است سطح اکسیژن خون فرد بررسی شود.

جعفری با اشاره به بروز بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی، کرونا و آنفلوانزا در فصل سرما خاطرنشان کرد: بروز این بیماری‌ها در این فصل طبیعتاً افزایش پیدا می‌کند و در موارد خفیف جای نگرانی زیادی وجود ندارد؛ با این حال، لازم است افراد مراقبت‌های بهداشتی را جدی بگیرند و از انتقال بیماری به دیگران جلوگیری کنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه افراد با رعایت نکات بهداشتی، توجه به مسائل تغذیه‌ای و استراحت کافی معمولاً طی ۱۰ روز تا دو هفته بهبود پیدا می‌کنند، گفت: از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک پرهیز کنید.