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۴ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۹

امدادرسانی به ۶ حادثه‌دیده در حوادث ۲۴ ساعت گذشته استان اصفهان

امدادرسانی به ۶ حادثه‌دیده در حوادث ۲۴ ساعت گذشته استان اصفهان

اصفهان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان از امدادرسانی به ۶ مصدوم و حادثه‌دیده در پی وقوع ۴ مورد حادثه طی ۲۴ ساعت گذشته در سطح استان خبر داد.

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آمار عملکرد نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان اصفهان در شبانه‌روز گذشته اظهار کرد: طی این مدت، مجموعاً ۴ مورد حادثه به سامانه امداد و نجات استان گزارش شد که عوامل امدادی بلافاصله در صحنه حاضر شدند.

وی افزود: از مجموع حوادث ثبت‌شده، یک مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، یک مورد فوریت پزشکی و دو مورد نیز مربوط به ارائه خدمات حضوری به مراجعان و نیازمندان به دریافت کمک‌های امدادی بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به تعداد افراد آسیب‌دیده در این حوادث تصریح کرد: در جریان عملیات‌های یادشده، ۶ نفر دچار حادثه شدند که تمامی آن‌ها مصدوم شده و خدمات درمان سرپایی را در محل دریافت کردند.

مومنی در پایان خاطرنشان کرد: پایگاه‌های امداد و نجات مسجد شهداء کاشان، وادی بادرود، پلیس راه مبارکه و پلیس راه فلاورجان به همراه تیم‌های عملیاتی خود، مسئولیت پوشش و امدادرسانی به این حوادث را بر عهده داشتند.

کد مطلب 6990055

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