محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آمار عملکرد نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان اصفهان در شبانه‌روز گذشته اظهار کرد: طی این مدت، مجموعاً ۴ مورد حادثه به سامانه امداد و نجات استان گزارش شد که عوامل امدادی بلافاصله در صحنه حاضر شدند.

وی افزود: از مجموع حوادث ثبت‌شده، یک مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، یک مورد فوریت پزشکی و دو مورد نیز مربوط به ارائه خدمات حضوری به مراجعان و نیازمندان به دریافت کمک‌های امدادی بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به تعداد افراد آسیب‌دیده در این حوادث تصریح کرد: در جریان عملیات‌های یادشده، ۶ نفر دچار حادثه شدند که تمامی آن‌ها مصدوم شده و خدمات درمان سرپایی را در محل دریافت کردند.

مومنی در پایان خاطرنشان کرد: پایگاه‌های امداد و نجات مسجد شهداء کاشان، وادی بادرود، پلیس راه مبارکه و پلیس راه فلاورجان به همراه تیم‌های عملیاتی خود، مسئولیت پوشش و امدادرسانی به این حوادث را بر عهده داشتند.