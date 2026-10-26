اعلام برنامه بازی های جام ملت های ۲۰۲۷ آسیا با قرار قبلی+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه بازی های جام ملت های ۲۰۲۷ آسیا به میزبانی عربستان در حالی اعلام شد که این رقابت ها تحت تاثیر شرایط جنگی در عربستان همچنان با احتمال تعلیق یک ساله بازی ها روبروست.

با این حال جدول زمانبندی این رقابت ها منتشر شد تا تیم ها به طور دقیق زمان و مکان بازی های خود را مطلع شوند. طبق برنامه از پیش تعیین شده تیم ملی فوتبال ایران در گروه C با تیم های قرقزستان، سوریه و چین بازی خواهد کرد که زمان و مکان این دیدارها به شرح زیر است:

* ایران - چین ؛ شنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ به وقت تهران ؛ ورزشگاه کینگ‌دام آره‌نا

* ایران - قرقیزستان ؛ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۵ ؛ ساعت ۲۰ به وقت تهران ؛ ورزشگاه الشباب

* ایران - سوریه ؛ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۵ ؛ ساعت ۱۷ به وقت تهران ؛ ورزشگاه کینگ فهد