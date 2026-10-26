رسیدگی به ۱۱۷ درخواست قضایی در ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، در بازدید از حوزه قضایی ساوجبلاغ، ضمن بررسی روند رسیدگی به پرونده‌ها و گفت‌وگو با قضات و کارکنان، درخواست‌ها و مشکلات قضایی ۱۱۷ مراجعه‌کننده را بررسی کرد.

این بازدید در چارچوب دومین برنامه حضور رئیس کل دادگستری استان البرز در حوزه‌های قضایی و با هدف ارزیابی روند خدمات‌رسانی و ارتباط مستقیم با مردم انجام شد.

فاضلی هریکندی به همراه تعدادی از معاونان خود از شعب دادگستری ساوجبلاغ بازدید کرد و با بررسی موردی پرونده‌ها، درباره روند رسیدگی با قضات، کارکنان و مراجعه‌کنندگان گفت‌وگو کرد. وی همچنین در چند مورد، دستورها و ارشادهای لازم را به رئیس حوزه قضایی ساوجبلاغ ارائه داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز و هیئت همراه چند ساعت را به بررسی مستقیم درخواست‌های مردمی اختصاص دادند و در مجموع، ۱۱۷ درخواست قضایی در این دیدارها مورد رسیدگی قرار گرفت.

فاضلی هریکندی با تأکید بر تداوم این برنامه‌ها بر اساس زمان‌بندی مشخص، گفت تسهیل دسترسی مردم و مراجعه‌کنندگان به مدیران قضایی استان از اهداف اصلی این بازدیدهاست.

در این بازدید، معاونان منابع انسانی و امور فرهنگی، حفاظت و اطلاعات، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، نظارت و ارزشیابی قضات، نظارت و بازرسی، دبیر هیئت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان البرز و همچنین رئیس و دادستان حوزه قضایی ساوجبلاغ حضور داشتند.