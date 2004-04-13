هما براي دولت هواپيما خريد

يك مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: مقامات سازمان مزبوراين هواپيما را به ارزش 39.2 ميليون دلارخريداري كرده اند و اين هواپيما در سال 2000 ميلادي ساخته شده است.

وي افزود : اين هواپيما كه به هواپيماي دولت ( VIP ) خريداري شده هم اكنون در شركت" سوژرما" ي فرانسه با هزينه اي بالغ بر 20 ميليون يورو در حال تغيير دكوراسيون است.

منبع خبري "مهر" تصريح كرد: ظرفيت مسافر ايرباس 321 - A حدود 180 نفر است كه براي تغيير دكوراسيون داخلي آن نظيرطراحي و نصب حمام، اتاق خواب، تانك اضافي و ساير امكانات داخلي هم اكنون اين هواپيما در شركت فرانسوي سوژرما است و تاكنون وارد ناوگان هوايي ايران نشده است.

وي تصريح كرد: خريد اين هواپيما از سوي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بدون مجوز و هماهنگي اوليه با سازمان هواپيمايي كشوري صورت گرفته است.

وي افزود: پيش از خريد هواپيما از سوي شركت هاي هواپيمايي، ابتدا بايد شركت خريدار از نظرمراقبت، قابليت ايمني،استاندارد پرواز هواپيمايي مورد نظررا بايد به اطلاع سازمان هواپيمايي كشوري برساند وسپس اين سازمان مجوز خريد آن را صادرمي كند كه در مورد خريد هواپيما ايرباس دولت، اين روند طي نشده است.

بر اساس اين گزارش، دولت هم اكنون داراي يك فروند بوئينگ 737 است كه فقط براي سفر مقامات ارشد كشور مورد استفاده قرار مي گيرد.

اين منبع خبري گفت: تنها در سال گذشته براي اورهال و چك اين هواپيما به مبلغ هفت ميليون فرانك فرانسه هزينه شده است.

وي افزود: به دليل اينكه هواپيماي ايرباس دولت نسبت به ساير هواپيماهاي مسافري ايرباس كمتر مورد استفاده قرار گرفته، اين هواپيما يكي از كم استهلاك ترين هواپيماهاي ايرباس 737 در دنيا است.