به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف یک محموله ۱۴ تنی مواد اولیه پتروشیمی قاچاق به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در قرچک خبر داد.

قاسم‌پور با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرچک در جریان اقدامات تخصصی و بررسی‌های میدانی، محموله‌ای شامل ۱۴ هزار کیلوگرم مواد اولیه پتروشیمی قاچاق را شناسایی و کشف کردند.

وی از دستگیری یک متهم در ارتباط با این پرونده خبر داد و افزود: متهم برای رسیدگی به اتهامات و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

فرمانده انتظامی قرچک با اشاره به برآورد کارشناسی ارزش محموله کشف‌شده گفت: ارزش این مواد اولیه پتروشیمی ۷۰ میلیارد ریال اعلام شده است.

قاسم‌پور مقابله با قاچاق کالا و ارز را از اولویت‌های پلیس دانست و تأکید کرد: قاچاق کالا به چرخه تولید و اقتصاد کشور آسیب می‌زند، موجب اخلال در بازار می‌شود و حقوق فعالان اقتصادی قانون‌مدار را تضییع می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان با فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی و قاچاق کالا و ارز مقابله خواهد کرد.