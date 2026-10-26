به گزارش خبرنگار مهر٬ مصطفی موذنی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامه پاکسازی مستمر ساحل در پارک ملی دریایی نای بند برگزار می‌شود و این اقدام گامی مهم در راستای ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی و به عنوان الگویی از همزیستی مسالمت‌آمیز با طبیعت محسوب می‌شود.

وی افزود: در همین راستا و با برنامه های پاکسازی مستمر در سواحل پارک ملی دریایی نای بند به منظور جلوگیری از آلودگی سواحل و اثرات منفی آن اقدام مثبتی صورت می‌گیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه ادامه داد: این اقدام تنها محدود به پاکسازی سطحی نیست، بلکه با فراگیری و نهادینه‌سازی حفاظت از محیط زیست و تقویت روحیه مراقبت از سواحل، به دنبال ایجاد نگرش پایدار در بین شهروندان و به‌ویژه نسل‌های آینده است.

وی افزود: مقدار عظیمی از زباله‌های دریایی به تهدیدی جدی برای محیط زیست دریایی، حیات آبزیان و بشریت تبدیل شده است. حذف زباله‌های جامد، مواد شیمیایی متراکم و بقایای آلی است که توسط جریان آب، بازدیدکنندگان محلی یا گردشگران در ساحل یا خط ساحلی رسوب کرده‌اند که به وسیله ساحل روب وتلاش همکاران جمع آوری و از ساحل خارج می‌شود.

موذنی اضافه کرد: در راستای اجرای مؤثر این برنامه، یک بازه زمانی خاص و پس از حضور گردشگران در ساحل برنامه پاکسازی ترتیب داده و پسماندهایی که توسط گردشگران در ساحل رها شده در طول برنامه پاکسازی جمع آوری می‌شود.