احتمال تخلف در زنجیره تامین دارو بررسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، با بیان اینکه خرید و فروش غیرقانونی دارو از سال‌های گذشته در کشور وجود داشته است، افزود: اگرچه در مقاطعی برخوردهایی با افراد فعال در این حوزه انجام می‌شود، اما این برخوردها استمرار ندارد و همین مسئله به تداوم این معضل دامن می‌زند.

وی گفت: زمانی که دارویی کمیاب می‌شود یا توزیع آن صرفا از طریق تعدادی داروخانه خاص صورت می‌گیرد و داروخانه‌های معمولی به آن دسترسی ندارند، زمینه برای افزایش تخلفات فراهم می‌شود چرا که بسیاری از بیماران به این داروخانه‌ها دسترسی ندارند یا در شهرهایی زندگی می‌کنند که داروی مورد نیازشان در آنها توزیع نمی‌شود.

سامه‌یح نجف‌آبادی ادامه داد: در چنین شرایطی، برخی افراد اقدام به فروش غیرقانونی داروهای وارداتی یا تولید داخل می‌کنند و این داروها را با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ معمول در اختیار بیماران قرار می‌دهند. البته باید توجه داشت که نظارت وزارت بهداشت بر عملکرد داروخانه‌ها جدی است و تخلف در این بخش می‌تواند مسئولیت داروخانه و مسوول فنی آن را به دنبال داشته باشد بنابراین، برای مقابله موثر با این پدیده باید مسیرهای احتمالی خروج دارو از شبکه رسمی توزیع نیز بررسی شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی بیماران و خانواده‌ها تصریح کرد: گران بودن برخی داروهای خاص باعث شده است بعضی بیماران برای تامین بخشی از هزینه‌های زندگی یا درمان خود، داروهایشان را بفروشند. با این حال، این مسئله نباید به بستری برای فعالیت دلالان و عرضه غیرقانونی دارو تبدیل شود.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس دوازدهم با بیان اینکه احتمال بروز تخلف در بخش‌های مختلف زنجیره تامین دارو نیز باید بررسی شود، تصریح کرد: در کنار فروش دارو از سوی برخی بیماران، احتمال تخلف در بخش‌هایی از زنجیره تامین، از جمله داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان نیز وجود دارد و لازم است با بررسی دقیق مسیر توزیع، منشا تخلفات شناسایی شود.

سامه‌یح نجف‌آبادی با اشاره به تجربه‌ای درباره فروش شیرخشک و برخی اقلام دارویی خارج از شبکه رسمی، گفت: حتی در آن زمان نیز این پرسش مطرح بود که چرا باید اجازه داده شود دارو یا شیرخشک به‌راحتی در کنار خیابان فروخته شود و امروز نیز شناسایی دلالان و رسیدن به منشا فعالیت آنها با پیگیری سرنخ‌ها و بررسی اطلاعات موجود امکان‌پذیر است و باید از این ظرفیت برای جلوگیری از ادامه تخلفات استفاده کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: مقابله با دلالی دارو تنها به برخورد با افرادی که در اطراف داروخانه‌ها فعالیت می‌کنند محدود نمی‌شود بلکه باید ضمن نظارت مستمر بر زنجیره تامین و توزیع، دسترسی بیماران به داروهای ضروری نیز بهبود یابد تا کمبودهای مقطعی و محدودیت دسترسی، زمینه فعالیت بازار غیررسمی را فراهم نکند.