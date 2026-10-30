علی باقرزاده مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اقدامات وزارت آموزش‌وپرورش برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز مدارس اظهار کرد: از فروردین‌ماه امسال برنامه‌ریزی برای مدیریت نیروی انسانی ادامه داشته و با کنترل برخی تغییرات، از جمله بازنشستگی و نقل‌وانتقالات، تلاش کردیم نیاز مدارس به معلم را تأمین کنیم.

وی افزود: در سال جاری، بیش از ۲۰ هزار نفر بیشتر از سال گذشته استمرار خدمت داشتند. همچنین تعداد نیروهای منتقل‌شده در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۰ هزار نفر کاهش یافت تا نیروها در مبدأ باقی بمانند و نیاز همان مناطق تأمین شود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: از دیگر اقدامات، استفاده از ظرفیت تغییر سمت نیروها در رشته‌های شغلی دارای نیروی مازاد و به‌کارگیری آن‌ها در رشته‌های موردنیاز بود. در حال حاضر، گزارشی از وجود کلاس بدون معلم در کشور نداریم.

باقرزاده با اشاره به اولویت‌بندی تخصیص نیروی انسانی در مدارس گفت: سیاست اصلی ما این بود که ابتدا کلاس‌های درس تکمیل شوند و پس از آن، تأمین نیروی موردنیاز فعالیت‌های فوق‌برنامه و واحدهای مکمل، از جمله مجتمع‌های ورزشی، مراکز سنجش، مراکز مشاوره و پژوهش‌سراها، در اولویت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در برخی استان‌ها حتی نیروی مازاد بر نیاز وجود داشت که از این ظرفیت برای فعالیت‌هایی مانند مشاوره و مراقبت سلامت استفاده کردیم؛ حوزه‌هایی که شاخص تخصیص نیروی انسانی در آن‌ها در مقایسه با بخش‌های دیگر پایین‌تر بود.

حق‌التدریس‌ها برای استخدام باید در آزمون شرکت کنند

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه درباره وضعیت نیروهای حق‌التدریس و مسیر استخدام آن‌ها اظهار کرد: نیروهای حق‌التدریس در قبال تدریس خود، بر اساس محاسبات انجام‌شده، حق‌التدریس دریافت می‌کنند. وزارت آموزش‌وپرورش سال گذشته نرخ حق‌التدریس را بیش از ۱۳۰ درصد افزایش داد.

وی افزود: در حال حاضر، اگر نیروی حق‌التدریس در مدارس فعالیت کند و ۲۴ ساعت موظف تدریس داشته باشد، حداقل حقوق سنواتی برای او پرداخت می‌شود.

باقرزاده با تأکید بر اینکه مسیر اصلی جذب معلم در آموزش‌وپرورش دانشگاه فرهنگیان است، گفت: زمانی که ظرفیت دانشگاه فرهنگیان برای تأمین تمام نیازهای نیروی انسانی کافی نباشد، از روش‌های جایگزین استفاده می‌کنیم که یکی از آن‌ها ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است. در این مسیر، آزمون برگزار می‌شود و افراد پس از ارزیابی و کسب شرایط لازم پذیرفته می‌شوند.

وی درباره امکان استخدام نیروهای حق‌التدریس نیز تصریح کرد: این نیروها برای استخدام در آموزش‌وپرورش باید در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند و مسیر دیگری برای استخدام آن‌ها وجود ندارد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: در آزمون‌های استخدامی، برای سال‌های سابقه فعالیت افراد در آموزش‌وپرورش امتیاز در نظر گرفته می‌شود و متناسب با سابقه خدمت آن‌ها، در سقف سنی مجاز نیز افزایش لحاظ می‌شود تا سابقه فعالیت این نیروها در فرایند جذب مورد توجه قرار گیرد.