تاجیک: بیش از ۳۰۰ هزار تن محصول از ورامین صادر شد

وحید تاجیک، در گفتگو با خبرنگار مهر، از صادرات بیش از ۳۰۰ هزار تن انواع محصولات تولیدی ورامین در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: محصولات حوزه سیم و کابل، چرم، مصنوعات چوبی و شیرآلات بهداشتی از جمله کالاهای صادرشده به بازارهای خارجی بوده‌اند.

تاجیک با اشاره به مقاصد صادراتی ورامین اظهار کرد: محصولات تولیدکنندگان این شهرستان به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق، افغانستان و پاکستان صادر می‌شوند و در برخی موارد نیز راهی بازار کشورهای اروپایی هستند.

وی با بیان اینکه ظرفیت صادراتی ورامین به واحدهای صنعتی محدود نمی‌شود، افزود: بخش‌هایی از جمله صنایع دستی و کشاورزی نیز در صادرات محصولات تولیدی شهرستان نقش دارند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این شهرستان عنوان کرد: ورامین حدود هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنفی و ۳۶۰ واحد صنعتی دارد که بخش قابل توجهی از آن‌ها سابقه فعالیت در حوزه صادرات را دارند.

تاجیک با اشاره به برنامه‌های شهرستان برای توسعه صادرات غیرنفتی گفت: هم‌زمان با روز ملی صادرات در ۲۹ مهرماه، بررسی و احصای مشکلات واحدهای فعال در حوزه صادرات و بازارهای جهانی در دستور کار قرار گرفت تا ضمن قدردانی از تلاش تولیدکنندگان، شرایط فعالیت آن‌ها تسهیل شود.

وی مشکلات بیمه‌ای را از جمله مسائل مطرح‌شده در بررسی وضعیت واحدهای صادراتی دانست و تأکید کرد: بخشی از موانع تولیدکنندگان در داخل کشور و از طریق پیگیری دستگاه‌های اجرایی قابل رفع است.

رئیس اداره صمت ورامین خاطرنشان کرد: کاهش دغدغه‌های داخلی به تولیدکنندگان کمک می‌کند ظرفیت خود را به‌جای درگیری با موانع قابل حل، بر توسعه بازارهای خارجی و عرضه محصولات ایرانی متمرکز کنند.

تاجیک ابراز امیدواری کرد با رفع مشکلات موجود و حمایت دستگاه‌های اجرایی، زمینه افزایش صادرات مستقیم واحدهای تولیدی ورامین فراهم شود و این واحدها سهم بیشتری از بازارهای بین‌المللی به دست آورند.