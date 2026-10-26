احیای پردیس تئاتر مستقل مشهد پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مسگرانی ظهر دوشنبه در نشست خبری رویداد تجلیل از نامداران فرهنگ و هنر خراسان رضوی از برنامه‌ریزی برای ایجاد خانه‌های شاهنامه در شهرستان‌های استان و پیگیری احیای پردیس تئاتر مستقل مشهد خبر داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، با تأکید بر اینکه حمایت از کتاب نباید به هفته کتاب محدود شود، گفت: نویسندگان، ناشران، مترجمان، کتاب‌فروشان، کتابخانه‌ها و دیگر فعالان این حوزه در شکل‌گیری و تداوم چرخه نشر نقش دارند و لازم است مسئولان در طول سال با این گروه‌ها ارتباط داشته باشند و مسائل و مطالبات آن‌ها را بشنوند.

وی با اشاره به وجود حدود ۵۰۰ کتاب‌فروشی فعال یا نیمه‌فعال در مشهد و خراسان رضوی افزود: برنامه کتاب‌گردی که در سال‌های اخیر اجرا شده، فرصت مناسبی برای بازدید مسئولان از کتاب‌فروشی‌ها و کتابخانه‌هاست، اما باید توجه به این مراکز از یک برنامه مناسبتی فراتر برود و در طول سال نیز ادامه پیدا کند.

مسگرانی همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد خانه‌های شاهنامه در شهرستان‌های استان خبر داد و اظهار کرد: پیشنهاد شده است در شهرستان‌هایی که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مجتمع فرهنگی و هنری دارند، فضایی برای شاهنامه‌خوانی و پژوهش در حوزه شاهنامه اختصاص یابد. اجرای این طرح به اعلام دستورالعمل از سوی مراجع مربوط بستگی دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به ضرورت حفظ میراث فردوسی در روستای پاژ نیز گفت: پیشنهاد شده است خانه منسوب به حکیم ابوالقاسم فردوسی در این روستا حفظ و مرمت شود تا پس از احیا، به پاتوقی فرهنگی برای معرفی فردوسی و شاهنامه تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری آیین تجلیل از ۷۲ چهره فرهنگی و هنری استان خبر داد و خواستار همکاری رسانه‌ها برای معرفی این پیشکسوتان و انتقال تجربه‌های آنان به نسل جوان شد.

مسگرانی همچنین درباره آخرین وضعیت پردیس تئاتر مستقل مشهد گفت: مسئولیت ساخت این پروژه بر عهده شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد است و بر اساس اطلاعات موجود، توافق‌هایی برای تأمین بودجه و ازسرگیری پروژه انجام شده است. امیدواریم با تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه، ظرفیت تازه‌ای به زیرساخت‌های نمایشی مشهد و شرق کشور اضافه شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی درباره اجرای نمایش‌ها در ایام شهادت نیز توضیح داد: برای اجراهای طنز در شب و روز شهادت و روز پس از آن محدودیت‌هایی در نظر گرفته می‌شود و بررسی موارد مشخص باید با توجه به ضوابط و ماهیت هر اثر انجام شود.