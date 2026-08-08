https://mehrnews.com/x3cLF3 ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸ کد مطلب 6911598 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸ پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی به مناسبت روز خبرنگار مشهد- حسین مسگرانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در پیامی تصویری، ۱۷ مرداد روز خبرنگار را تبریک گفت. دریافت 17 MB کد مطلب 6911598 کپی شد مطالب مرتبط ایجاد موکبها در ۴ محور منتهی به حرم اقدامی شایسته است فرماندار کاشمر: خبرنگاران باید مطالبهگر و مسئولان پاسخگوی مردم باشند ۱۸ مصوبه کارگروه امنیتیانتظامی برای دهه پایانی صفر در مشهد ابلاغ شد خبرنگاران دیدهبانان واقعی افکار عمومی هستند قزلی: امام رضا(ع) بخشی از هویت جمعی و ملی ما ایرانیها هستند بسیج خادمان و مجاوران امام رئوف برای میزبانی از زائران دهه پایانی صفر اسکان یک میلیون نفر شب در مشهد پیش بینی شده است برچسبها روز خبرنگار ارشاد خراسان رضوی خراسان رضوی
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