پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی به مناسبت روز خبرنگار

مشهد- حسین مسگرانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در پیامی تصویری، ۱۷ مرداد روز خبرنگار را تبریک گفت.