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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸

پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی به مناسبت روز خبرنگار

پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی به مناسبت روز خبرنگار

مشهد- حسین مسگرانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در پیامی تصویری، ۱۷ مرداد روز خبرنگار را تبریک گفت.

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کد مطلب 6911598

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