تکاپوی جامعه هنری خراسان رضوی در سوگ «آقای شهید ایران»

خبرگزاری مهر، گروه استان ها -مرجانه حسین زاده: همزمان با برگزاری آیین‌ها و برنامه‌های سوگواری در نقاط مختلف کشور در باشکوه‌ترین مراسم تشییع در تاریخ ایران، مراکز فرهنگی هنری مشهد نیز با تدارک ویژه‌برنامه‌های متنوع، تلاش کرده‌اند فضایی متناسب با حال‌وهوای این وداع ملی فراهم کنند و سهم فرهنگ و هنر را در همراهی با این رویداد ملی ایفا کنند. برگزاری محافل فرهنگی، شب شعر، نشست‌های معرفتی، نمایشگاه‌های هنری از آثار اهدایی و تفریظ شده توسط رهبر، اجرای برنامه‌های آیینی، محافل قرآنی و مراسم روایت‌گری از جمله برنامه‌هایی است که در مراکز فرهنگی، عرصه‌های شهری و مجموعه‌های فرهنگی مشهد برای عموم زائران و مجاورانی که در این ایام سوگ به مشهدالرضا(ع) می آیند پیش‌بینی شده است، آیینی که بزرگ‌ترین جنازه در تاریخ بشریت است. این برنامه‌های فرهنگی با هدف احترام به ساحتِ آقای شهید ایران و ایجاد بستری برای حضور و مشارکت مردم در این رویداد بزرگ برگزار می‌شوند.

برپایی خیمه هنر و رسانه

حسین مسگرانی، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار کرد: در ایام سوگواری برای وداع با پیکر رهبر شهید، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی با همکاری بنیاد بین المللی امام رضا(ع) اقدام به برگزاری «خیمه هنر و رسانه» می کند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: در خیمه هنر و رسانه هنرمندان خوشنویسی، هنرهای تجسمی و نقاشی اقدام به تولید آثار هنری مرتبط با رهبرشهید خواهند کرد، همچنین در این ایام شب شعر نیز با حضور شاعران سرشناس در این خیمه برگزار می شود.

وی ادامه داد: در حوزه فیلم و مستندسازی هم گروه‌های فیلمساز انجمن سینمای جوان از سطح کشور و خراسان رضوی به تولید اثر در خصوص مراسم وداع با پیکر رهبرشهید خواهند پرداخت.

مسگرانی گفت: تعدادی از هنرمندان هنرهای تجسمی نیز در این خیمه، نسبت به اجرای زنده آثار هنری اقدام خواهند کرد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: مکان «خیمه هنر و رسانه» عرصه میدان شهدا است و این خیمه از پانزدهم تا بیستم تیرماه در این مکان برپا است.

میزبانی از هنرمندان سراسر کشور

مجید عسگری، رئیس حوزه هنری خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزبانی و پذیرایی از هنرمندان، مدیرانِ هنری مهم‌ترین وظیفه‌ای است که حوزه هنری در روز وداع با پیکر رهبر شهید برعهده دارد. این هنرمندان که اغلب فعالان ۳ رشته عکاسی، روایت و مستندسازی هستند، اسکانشان با ما است و در چند نقطه پذیرش می شوند، برخی از مدیران حوزه‌های هنری سراسر کشور هم در این روز به مشهد می آیند که سرجمع بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هنرمند هستند.

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی افزود: در روزها اوج حضور زائران و تشییع کنندگان احتمالا برخی مسیرها برای عبور و مرور وسایل نقلیه بسته باشد، لذا ما تدابیر لازم را برای پذیرایی از این عزیزان در نظر گرفته‌ایم.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه مشترک رسانه ای گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان یک قرارگاه مشترک رسانه ای تشکیل شد که جمعی از هنرمندان در آنجا حضور دارند، بخشی از پشتیبانی این قرارگاه برعهده ماست و هنرمندان در این قرارگاه مشغول تولید مستند، کلیپ و تیزر، تولیدات رسانه ای و تلوزیونی و.. هستند. بخشی از این تولیدات خودجوش و برخی با سفارش نهادها و مراکز دولتی هستند.

کارگاه روایت تشییع

عسگری با اشاره به فعالیت‌های حوزه هنری در خصوص روایت مکتوب گفت: کارگاه «روایت تشییع» انشالله شنبه ۱۳ تیرماه برگزار می شود علاقه مندان به روایت نویسی در این کارگاه اصول روایت نویسی را مرور خواهند کرد و شیوه نوشتن یک روایت خوب، ترفندها یا مسیر رسیدن به یک سوژه را آموزش خواهند دید تا روایت‌های منتشر شده از مراسم وداع با پیکر رهبر شهید به لحاظ کمی و کیفی ارتقا پیدا کند.

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی ادامه داد:به برخی از نویسندگان حرفه‌ای سفارش تولید آثاری مرتبط با رهبر شهید را داده ایم که برخی از این آثار ممکن است برای چاپ حمایت شوند همچنین ما در روزهای منتهی با آیین وداع با پیکر رهبر شهید، میزبانِ برخی نویسندگان ملی هم هستیم.

وی گفت: در حوزه عکس هم، که یکی از حوزه های مورد تمرکز ما است، میزبان جمعی از عکاسان ملی و مشهدی هستیم. پیش‌بینی شده در صورت مهیا شدن شرایط یک کتاب عکس از مراسم میلیونی وداع با پیکر رهبر شهید در مشهد داشته باشیم.

عسگری افزود: در حوزه هنرهای تجسمی هم در نظر داریم موکب خدمات هنری نظیر خوشنویسی، پارچه‌نویسی و چاپ سیلک در مسیرهای اصلی این رویداد بزرگ را داشته باشیم، همچنین یک سری اجراهای هنری زنده نظیر نقاشی، کتیبه و.. را نیز برای آن روز تدارک دیده ایم. قرارگاه تولیدات گرافیک و آثار هنری دیجیتال را هم خواهیم داشت که شامل هنرمندان مشهدی و غیرمشهدی است.

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی بیان کرد: در حوزه شعر هم در روزهای منتهی به این رویداد،ر در ی کی از میادین نزدیک حرم پاتوق شعری با حضور شاعران مشهدی و ملی خواهیم داشت.

انتشار کتاب در خصوص رهبرشهید

مسعود فرزانه، یکی از ناشران خراسان رضوی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی همزمان با ایام سوگواری «قائد شهید امت» اظهار کرد: انتشار مجموعه چهارجلدی «آقای ایران» که به ابعاد مختلف شخصیت و اندیشه‌های رهبر شهید می‌پردازد یکی از برنامه هایی است که در دستور کار داریم.

ناشر خراسان رضوی همچنین از انتشار قرآن نفیس عبدالله رنانی همراه با دستخط رهبر شهید خبر داد و گفت: تجدید چاپ کتاب‌های «خانوم‌ماه» و «آخرین فرصت» که پیش‌تر تقریظ رهبرشهید را دریافت کرده‌اند نیز در این ایام انجام خواهد شد.

وی افزود: در ایام تشییع، آثار مرتبط با رهبر شهید با تخفیف ویژه در فروشگاه‌های به‌نشر عرضه می شود و فضای فروشگاه‌ها متناسب با این مناسبت فضاسازی و محتوای رسانه‌ای ویژه نیز تولید خواهد شد.

فرزانه همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی با محوریت کتاب و شخصیت ادبی رهبر شهید و نیز رونمایی و بررسی کتاب‌های «امین‌نامه» و مجموعه «آقای ایران» پس از مراسم تشییع خبر داد.