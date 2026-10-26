صدور ۱۳ ضمانت الکترونیک در بخش قضایی محمدیه قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا با اشاره به اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه اظهار کرد: استفاده از سامانه‌های هوشمند در فرآیندهای قضایی، علاوه بر افزایش سرعت و دقت رسیدگی، به کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه قرار قبولی وثیقه الکترونیکی از طریق سامانه «بازداشت برخط سند» صادر می‌شود، افزود: این سامانه فرآیند ثبت و پیگیری وثیقه را از حالت حضوری و کاغذی خارج کرده و امکان انجام الکترونیکی این اقدامات را فراهم آورده است.

معرفی و توقیف دارایی در چند دقیقه

رئیس کل دادگستری استان قزوین در تشریح عملکرد سامانه ضمانت الکترونیک گفت: متهم یا ضامن وی می‌تواند بدون مراجعه حضوری، دارایی خود را از میان گزینه‌هایی مانند حساب بانکی، سهام بورس، ملک یا طلا برای تأمین وثیقه معرفی کند.

مصطفوی‌نیا ادامه داد: سامانه به‌صورت خودکار استعلام مالکیت، ارزش‌گذاری و توقیف دارایی را انجام می‌دهد و فرآیندی که پیش‌تر زمان‌بر بود، اکنون ظرف چند دقیقه به نتیجه می‌رسد.

وی با اشاره به مزایای این شیوه تصریح کرد: ارزش‌گذاری الکترونیکی دارایی‌ها، احتمال جعل و خطای انسانی را کاهش می‌دهد و به افزایش شفافیت در فرآیند تأمین وثیقه کمک می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان با تأکید بر تداوم استفاده از سامانه‌های هوشمند قضایی گفت: هدف دستگاه قضایی استان، تسهیل ارائه خدمات و ارتقای رضایت مراجعان از طریق توسعه فرآیندهای الکترونیکی است.