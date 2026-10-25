نجات محکوم به قصاص نفس با گذشت اولیای دم در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا اظهار داشت: با تلاش مجموعه دستگاه قضایی استان و همراهی مؤثر مددجویان زندان، واحد مصالحه قتل شورای حل اختلاف و پیگیری‌های دادسرای نظامی، زمینه گذشت اولیای دم فراهم شد و محکوم به قصاص نفس، فرصتی دوباره برای زندگی به دست آورد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین از خانواده اولیای دم که با ایثار و گذشت خود، فرصتی دوباره برای زندگی و بازگشت به زندگی را برای این محکوم فراهم آوردند، تقدیر به عمل آورد و اظهار کرد: فرهنگ گذشت و بخشش، میراث ارزشمند دینی و انسانی ماست و چنین اقداماتی زمینه‌ساز تقویت صلح، آرامش و همبستگی در جامعه می‌شود.

مصطفوی‌نیا در پایان با تأکید بر تداوم سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و توسعه فرهنگ صلح و سازش در دستگاه قضایی استان خاطرنشان کرد: دادگستری کل استان قزوین از همه ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی برای حل اختلافات و بازگرداندن امید به زندگی محکومان و خانواده‌های آنان استفاده خواهد کرد.