آلمان به ابراز نگرانی از جنایت های رژیم صهیونیستی بسنده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه آلمان امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای بدون محکوم کردن ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، تنها به ابراز نگرانی از توسعه طلبی های این رژیم بسنده کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه آلمان در این خصوص آمده است: برلین نسبت به تشدید تنش‌ ها و اقدامات خشونت‌ آمیز در کرانه باختری عمیقاً نگران هستیم. همچنین اعلام می کنیم که اظهارات نتانیاهو در خصوص احتمال اعمال کنترل کامل بر کرانه باختری، نگران‌کننده است.

این در حالیست که ژیم صهیونیستی روز یکشنبه از بسته شدن تمامی گذرگاه‌های زمینی کرانه باختری در روز انتخابات کنست خبر داد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که ارتش این رژیم عملیات گسترده‌ای را در این منطقه اشغالی آغاز کرده و حدود ۲ هزار فلسطینی در الخلیل از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد از روز یکشنبه ورود کارگران فلسطینی به شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و دره اردن ممنوع خواهد شد و ورود و خروج آنان در این مناطق، از جمله مناطق صنعتی متوقف می‌شود.